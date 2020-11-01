سيـــاســة

تأجيل دعوى نقل أموال الإخوان لخزانة الدولة إلى 15 نوفمبر

والتى تطلب فيها التصرف فى أموال 89 إرهابيا من قيادات وعناصر الجماعة
المال - خاص 4:17 م, الأحد, 1 نوفمبر 20 4:17 م, الأحد, 1 نوفمبر 20

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أجلت محكمة الأمور المستعجلة الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية، والتى تطلب فيها التصرف فى أموال 89 إرهابيا من قيادات وعناصر الجماعة، ونقلها لخزانة الدولة، إلى جلسة 15 نوفمبر الحالى للاطلاع على المستندات.

وكانت لجنة التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية قد أقامت دعوى مستعجلة أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطلب فيها من القضاء بالحكم بتمكينها من التصرف فى أموال 89 إرهابيًا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية ونقلها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك بعد ثبوت تورطهم القيادات فى تمويل ودعم الإرهاب واللجان النوعية المسلحة التابعة للجماعة، مثل حسم ولواء الثورة.

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وعلى رأس القائمة كل من مرشد الإخوان محمد بديع، ونائب المرشد خيرت الشاطر، وأسرة الرئيس الراحل محمد مرسي، ومفتى الجماعة وعبد الرحمن البر، و محمد البلتاجى، ومحمود غزلان، وأسعد الشيخة، وأمين الصيرفي، وأحمد عبد العاطى مدير مكتب الرئيس الأسبق محمد مرسى.

كتبت نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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