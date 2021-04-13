سيـــاســة

تأجيل دعوى من «العدل» تطالب سارة التونسي بتعويض 10 ملايين لجلسة 20 أبريل

لحضورها بنفسها
المال - خاص 2:47 م, الثلاثاء, 13 أبريل 21 2:47 م, الثلاثاء, 13 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة دعوى شركة العدل جروب، ضد الفنانة سارة التونسي ومطالبتها بتعويض 10 مليون جنيه، للإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل حرب أهلية، لعدم حصولها على تصريح بالعمل، إلى جلسة 20 أبريل الجاري لحضورها بنفسها.

 جاء بالدعوى أنه لحق بشركة العدل جروب أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية باى قيمة مهما بلغت لكونها السابقة الأولى فى تاريخ الشركة التى عملت فى المجال الفنى لعقود.

اقرأ أيضا  10 ملاحظات لخطة البرلمان علي الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة

وطالبت الشركة بتعويض مادى قدره 10 ملايين جنيه واقامت دعواها  أمام المحكمة الاقتصادية ضد الفنانة سارة التونسى يطالبها بتعويض 10 ملايين جنية للاخلال التعاقدى وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل «حرب أهلية»، لعدم حصولها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصرى ونقابة المهن التمثيلية.

كتبت- نجوى عبد العزيز

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

نائب بـ«صحة البرلمان» يحذر المواطنين من الزحام خلال رمضان

ياسمين فواز 1:51 م, الثلاثاء, 13 أبريل 21

السيسي يهنئ الأمتين العربية والإسلامية والشعب المصري بحلول شهر رمضان

المال - خاص 10:28 م, الأثنين, 12 أبريل 21

مقتل رجل أسود يشعل المظاهرات في مينابولس الأمريكية

أيمن عزام 9:16 م, الأثنين, 12 أبريل 21

السيسي يتبادل التهانئ مع قادة الدول العربية بمناسبة شهر رمضان

المال - خاص 9:15 م, الأثنين, 12 أبريل 21

وزير الخارجية الروسي يؤكد رفض المساس بحقوق مصر التاريخية في النيل

المال - خاص 6:07 م, الأثنين, 12 أبريل 21

السيسي يتلقى اتصالًا من أمير قطر للتهنئة بحلول رمضان

هيثم سمير 5:59 م, الأثنين, 12 أبريل 21