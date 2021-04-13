تأجيل دعوى من «العدل» تطالب سارة التونسي بتعويض 10 ملايين لجلسة 20 أبريل

أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة دعوى شركة العدل جروب، ضد الفنانة سارة التونسي ومطالبتها بتعويض 10 مليون جنيه، للإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل حرب أهلية، لعدم حصولها على تصريح بالعمل، إلى جلسة 20 أبريل الجاري لحضورها بنفسها.

جاء بالدعوى أنه لحق بشركة العدل جروب أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية باى قيمة مهما بلغت لكونها السابقة الأولى فى تاريخ الشركة التى عملت فى المجال الفنى لعقود.

وطالبت الشركة بتعويض مادى قدره 10 ملايين جنيه واقامت دعواها أمام المحكمة الاقتصادية ضد الفنانة سارة التونسى يطالبها بتعويض 10 ملايين جنية للاخلال التعاقدى وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل «حرب أهلية»، لعدم حصولها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصرى ونقابة المهن التمثيلية.

كتبت- نجوى عبد العزيز