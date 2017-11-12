تأجيل دعوى منع نبيه الوحش من الظهور في الإعلام لـ 3 ديسمبر

نجوى عبد العزيز قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، ويطالب فيها بمنع نبيه الوحش المحامي، من ظهوره في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بسبب تصريحاته عبر الفضائيات بأن "البنت اللي تمشي ببنطلون م

نجوى عبد العزيز



قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، ويطالب فيها بمنع نبيه الوحش المحامي، من ظهوره في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بسبب تصريحاته عبر الفضائيات بأن “البنت اللي تمشي ببنطلون مقطع، فإن التحرش بها واجب وطني، واغتصابها واجب قومي” إلى جلسة 3 ديسمبر المقبل.

وأضافت الدعوي أن هذا القول ما هو إلا تحريض على التحرش والاغتصاب، وما أن خرج بهذا التصريح إلا وانهالت عليه العديد من الانتقادات من جميع طوائف المجتمع والتي جاءت كلها برفضها التام لهذا التصريح، معبرين عن بالغ الاستياء والاستنكار لخروج مثل هذه التصريحات المشينة والمخجلة التي تعتبر دعوة صريحة للتحرش والاغتصاب، وهو أمرٌ مخالف للدستور المصري الذي يكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف، والأغرب من ذلك صدور هذا التصريح من محام منوط به الدفاع عن الحقوق والحريات وحماية المجتمع من الجريمة وتحقيق العدل، وأنه لا يليق وصف جرائم مثل الاغتصاب وهتك العرض كأنها واجب وطني طالب صبري في دعواه بإلزام رئيس الوزراء وكافة الجهات المعنية، بمنع ظهور نبيه محمد أحمد الوحش المحامي على كافة وسائل الإعلام المرئية منها والمسموعة.