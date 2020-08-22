تأجيل دعوى منع دخول الصحفي مبارك البغيلي مصر إلى 12 سبتمبر

قررت محكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المستعجلة، المقامة من أحد المحامين، ضد وزير الداخلية، يطالب فيها بمنع دخول الصحفي الكويتي مبارك البغيلي للأراضي المصري؛ لتطاوله على الدولة المصرية، لجلسة 12 سبتمبرالمقبل.

قالت الدعوى إن البغيلي اعتاد على الإساءة للشعب المصري والحكومة المصرية، وذلك لإدخال الوقيعة بين الشعبين، وإثارة الفتنة بينهم، وتناسى أن مصر لن تسمح بالمساس بكرامة شعبها في أي دولة بالعالم.

وأمام هذه التصريحات البذيئة التي أدلى بها البغيلي فقد أصبح دخوله مصر أمرًا غير مرغوب فيه ولن يسمح الشعب المصري بأن تطأ قدمي هذا الصحفي مصر الطاهرة.

وأكد المحامى فى دعواه أن ما حدث هو سابقة لا يقدم عليها إلا أعداء الأوطان الحاقدين الجاحدين الكارهين تطاول البغيلي على أم الدنيا مصر، وبدأ في نشر أخبارًا كاذبة للوقيعة بين الشعب المصري والشعب الكويتي وإثارة الفتن والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي وذلك من خلال تصريحاته التي يقوم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كتبت- نجوى عبدالعزيز