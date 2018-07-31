تأجيل دعوى مساهم ضد العربية وبولفارا للغزل والنسيج

رجب عزالدين:قالت شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج إن الدعوى المرفوعة ضدها من قبل أحد المساهمين تم تأجليها لجلسة 15 سبتمبر القادم لتقديم المستندات .وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية أن الدعوى المقامة من المساهم حسام الدين نجيب عبد الغني والتى كانت مؤجلة لجلسة 30 يوليو الجارى تم تأجليها إلى

رجب عزالدين:

قالت شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج إن الدعوى المرفوعة ضدها من قبل أحد المساهمين تم تأجليها لجلسة 15 سبتمبر القادم لتقديم المستندات .

وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية أن الدعوى المقامة من المساهم حسام الدين نجيب عبد الغني والتى كانت مؤجلة لجلسة 30 يوليو الجارى تم تأجليها إلى جلسة 15 سبتمبر 2018.

فى سياق متصل قالت الشركة إن دعوى أخرى رفعها المساهم المشار إليه كان من المقرر نظرها السبت 7 يوليو تم تأجليها لجلسة 8 سبتمبر القادم.

وتختص تلك الدعوى، بالطعن على قرارات الجمعية العامة المنعقدة في 17 ديسمبر 2016، والمرفوعة من قِبل المساهمين حسام الدين نجيب عبدالغني، وابنيه، وزوجته خديجة محمد عيد.

وسجلت الشركة صافى خسارة قدره 17.5 مليون جنيه خلال 2017، مقابل خسائر بلغت ـ23.7 مليون في 2016.