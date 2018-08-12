تأجيل دعوى مساهم ضد العربية وبولفارا للغزل والنسيج إلى 9 سبتمبر

رجب عزالدينقالت شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، إن الدعوى المرفوعة ضدها من قبل أحد المساهمين تم تأجليها لجلسة 9 سبتمبر المقبل، للاطلاع والمستندات.وأضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن الدعوى المقامة من المساهم حسام الدين نجيب عبد الغني والتى كانت مؤجلة لجلسة 11 أغسطس لإعاد

رجب عزالدين

قالت شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، إن الدعوى المرفوعة ضدها من قبل أحد المساهمين تم تأجليها لجلسة 9 سبتمبر المقبل، للاطلاع والمستندات.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن الدعوى المقامة من المساهم حسام الدين نجيب عبد الغني والتى كانت مؤجلة لجلسة 11 أغسطس لإعادة المرافعة وتحديد الطلبات تم تأجليها لجلسة 9 سبتمبر للاطلاع والمستندات.

فى سياق متصل، قالت الشركة إن دعوى أخرى رفعها المساهم المشار إليه كان من المقرر نظرها 30 يوليو، تم تأجليها لجلسة 15سبتمبر المقبل.

وتختص تلك الدعوى، بالطعن على قرارات الجمعية العامة المنعقدة في 17 ديسمبر 2016، والمرفوعة من قِبل المساهمين حسام الدين نجيب عبدالغني، وابنيه، وزوجته خديجة محمد عيد.

وسجلت الشركة صافى خسارة قدره 17.5 مليون جنيه خلال 2017، مقابل خسائر بلغت ـ23.7 مليون في 2016.