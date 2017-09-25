تأجيل دعوى فسخ تعاقد كازينو الشاطبي مع محافظة الإسكندرية

معتز محمودأجلت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدعوى رقم 13539 لسنة 71 ق، المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والتي طالب فيها بفسخ تعاقد كازينو ومطعم الشاطبي مع محافظة الإسكندرية إلى جلسة 28 أكتوبر لتقديم مذكرات ختامية من أطراف الدعوى تمهيداً لحجزها للحكم.وطالب طارق محمود



معتز محمود

أجلت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدعوى رقم 13539 لسنة 71 ق، المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والتي طالب فيها بفسخ تعاقد كازينو ومطعم الشاطبي مع محافظة الإسكندرية إلى جلسة 28 أكتوبر لتقديم مذكرات ختامية من أطراف الدعوى تمهيداً لحجزها للحكم.

وطالب طارق محمود، بإصدار حكم بفسخ التعاقد المبرم بين محافظ الإسكندرية ومصطفى حسن أحمد حداد، المتعلق باستغلال كازينو ومطعم وكافيتريا الشاطبي والذي كانت مدته من 16/9/2016 حتى 15/9/2026.

وقدم المقام ضدهم الدعوى في الجلسة السابقة لهيئة المحكمة نسخة من العقد استجابة للطلبات التي نصت عليها الدعوى، والتي أكد محمود فيها أن المتعاقدين قد قاموا بمخالفة شروط التعاقد لقيامهم بتجريف رمال الشاطئ ووضع خرسانة على تلك المساحة وردم المياه داخل البحر أسفل كازينو الشاطبى.

واعتبر محمود أن التعديلات التى أجراها مصطفى حسن فى إقامة طبقة خرسانية فى مياه البحر سيؤدى الى تصريف مياه الصرف فى البحر دون معاجلة وهو الأمر الذى يمثل جريمة بيئية طبقا للقانون رقم 12 لسنة 1984.

وأوضح أن محافظ وسكرتير محافظة الإسكندرية لم يتخذا الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك الشخص وأخصها فسخ التعاقد المبرم معه وما يترتب على ذلك من آثار.