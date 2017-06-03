تأجيل دعوى فسخ تعاقد كازينو الشاطبى إلى 31 يوليو

قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية تأجيل الدعوى رقم13539 لسنة 71 ق المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا والمطالب بفسخ تعاقد كازينو ومطعم الشاطبي مع محافظة الإسكندرية الي جلسة 31 يوليو المقبل لتقديم مذكرات ومستندات تمهيداً لحجز الدعوى للحكم.

وشهدت المحكمة حضورا مكثفا من المتضامنين مع الدعوى من العديد من الكيانات السياسية، مطالبين بإصدار حكم بفسخ التعاقد المبرم بين محافظ الإسكندرية ومصطفى حسن أحمد حداد المتعلق باستغلال كازينو ومطعم وكافيتريا الشاطبي والذي كان مدته من 16/9/2016 حتى 15/9/2026.

وقدم المقام ضدهم الدعوى لهيئة المحكمة نسخة من العقد استجابة للطلبات التي نصت عليها الدعوى والتي أكد محمود فيها أن المتعاقدين قاموا بمخالفة شروط التعاقد لقيامه بتجريف رمال الشاطئ ووضع خرسانة على تلك المساحة وقام بردم المياه داخل البحر أسفل كازينو الشاطبى.

وكما تم التعدي على الممشى الرياضي لكازينو الشاطبى من الجهة الغربية وردمه بالكامل بطول 200 متر لعمل جراج انتظار للسيارات وهو ما يعد بمثابة اغتيال تاريخى لهذا المكان الذى يعد أثرا لأهالى الثغر السكندرى.

وأشار طارق محمود الى أن محافظ الإسكندرية والسكرتير للمحافظة لم يتخذا الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك الشخص وأخصها فسخ التعاقد المبرم معه وما يترتب على ذلك من آثار.

واعتبر محمود أنه يجب على الدولة التصدى بكل قوة وبكل السبل القانونية تجاه تلك المخالفات التي تستهدف تدمير التراث السكندري وتشويه الصورة الجمالية لمحافظة الإسكندرية، تحقيقاً لمكاسب ضيقة تخص أفرادا وتشكل أضراراً كبيرة على المجتمع والمواطنين.