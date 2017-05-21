تأجيل دعوى فرض الحراسة على قناة السويس لتوطين التكنولوجيا

رجب عزالدينقالت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، إن دعوى فرض الحراسة المرفوعة ضدها وجامعة 6 اكتوبر تم تأجيلها لجلسة 10 أكتوبر المقبل.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: "تم تأجيل الدعوى رقم 799 لسنة 8 ق بشأن فرض الحراسة إلى جلسة 10 أكتوبر للاطلاع ولتصحيح شكل الدعوى".وتعود القضية إلى دع



رجب عزالدين

قالت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، إن دعوى فرض الحراسة المرفوعة ضدها وجامعة 6 اكتوبر تم تأجيلها لجلسة 10 أكتوبر المقبل.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: “تم تأجيل الدعوى رقم 799 لسنة 8 ق بشأن فرض الحراسة إلى جلسة 10 أكتوبر للاطلاع ولتصحيح شكل الدعوى”.

وتعود القضية إلى دعوى رفعتها شركة الأهلى للاستثمارات أمام محكمة القاهرة الاقتصادية لفرض الحراسة القضائية على شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، وجامعة 6 أكتوبر التابعة لها، للدفع ببطلان تشكيل مجلس إدارة الشركة الحالى.

ويتوزع هيكل ملكية شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، بواقع 24.08% لصالح المصرف العربى الدولى، و14.58% لـ”الأهلى للاستثمارات”، و12% لكل من بنكى المصرف المتحد، ومصر إيران، و10.08% لشركة مصر للتأمين، و%8.6 لـ”مصر لتأمينات الحياة”، و8.1% للبنك الأهلى الكويتى مصر، و4.95% للصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين ببنك قناة السويس، والنسبة المتبقية للتداول الحر بالبورصة، فيما يبلغ رأسمال الشركة 909 ملايين جنيه، موزعاً على 90.90 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

وشركة الأهلى للاستثمارات، مملوكة لرجل الأعمال أحمد ضياء الدين حسين، الذى كان عضواً بمجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، قبل خروجه منذ نحو 3 أعوام.

وتمتلك شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 99.6% من هيكل ملكية جامعة 6 أكتوبر، فيما تمتلك شركة مصر للتأمين نسبة 0.32%، وتأسست جامعة 6 أكتوبر عام 1996، من خلال رجل الأعمال سيد التونسى، وشركة مصر للتأمين، وشركة قناة السويس للخدمات التعليمية، التى اندمجت بشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا خلال 2004، لتصبح الأخيرة المالك الرئيسى لأرض وأصول الجامعة.