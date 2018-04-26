تأجيل دعوى فرض الحراسة على دلتا للإنشاء والتعمير

رجب عز الدين قالت شركة دلتا للإنشاء والتعمير إن دعوى فرض الحراسة المرفوعة ضدها من قٍبل بعض المساهمين تم تأجيلها إلى جلسة 31 مايو المقبل. وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، أن المحكمة قررت بجلسة اليوم 26 أبريل تأجيل نظر…

رجب عز الدين





قالت شركة دلتا للإنشاء والتعمير إن دعوى فرض الحراسة المرفوعة ضدها من قٍبل بعض المساهمين تم تأجيلها إلى جلسة 31 مايو المقبل.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، أن المحكمة قررت بجلسة اليوم 26 أبريل تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 31 مايو المقبل؛ للاطلاع، وإعلان من لم يعلن بصحيفة الدعوى الفرعية والتدخل الانضمامى.

وتراجعت أرباح الشركة إلى 3.5 مليون جنيه خلال 2017، مقارنة بنحو 5.6 مليون جنيه فى 2016، نتيجة تراجع الإيرادات إلى 109.3 مليون جنيه، مقابل إيرادات 160.4 مليون جنيه في العام المقارن.

ويبلغ رأسمال الشركة المصدر 231 مليون جنيه، موزعًا بين 23.1 مليون جنيه، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.