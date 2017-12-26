تأجيل دعوى فرض الحراسة ضد دلتا للإنشاء والتعمير

رجب عز الدينقالت شركة دلتا للإنشاء والتعمير إن دعوى فرض الحراسة المرفوعة ضدها من بعض المساهمين، تم تأجيلها إلى جلسة 27 فبراير المقبل.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، أن الدعوى تحمل رقم 645 لسنة 8 ق وتم نظرها أمام الدائرة 4 مستأنف اقتصادى بجلسة اليوم الثلاثاء، وقررت المحكمة تأجيلها

رجب عز الدين





قالت شركة دلتا للإنشاء والتعمير إن دعوى فرض الحراسة المرفوعة ضدها من بعض المساهمين، تم تأجيلها إلى جلسة 27 فبراير المقبل.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، أن الدعوى تحمل رقم 645 لسنة 8 ق وتم نظرها أمام الدائرة 4 مستأنف اقتصادى بجلسة اليوم الثلاثاء، وقررت المحكمة تأجيلها لجلسة 27 فبراير؛ لسداد الرسم والإعلان بطلبات التدخل من الخصوم المتداخلين، وذلك لورود أصل صيحفة الدعوى الفرعية.

وقضت المحكمة الاقتصادية، بداية ديسمبر، بتغريم رئيس مجلس إدارة الشركة 500 ألف جنيه والمنع من ممارسة النشاط لمدة سنة، فى الدعوى التى تتهمه بعدم القيام بتنفيذ قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالاستحواذ على كامل الأسهم.

وتراجعت أرباح الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017 إلى 4.5 مليون جنيه، مقابل أرباح 6.7 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2016.