تأجيل دعوى غلق صيدليات رشدي إلى 15 مارس

نجوى عبد العزيز

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى المقامة من صيدلي ومحامٍ، واللذين طالبا فيها بإلغاء قيد ومحو وشطب السجل التجاري لشركة صيدليات رشدي رقم 49659 استثمار، لمخالفتها قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتنفيذًا للأحكام القضائية لجلسة 15 مارس المقبل.

جاء في صحيفة الدعوى أن مهنة الصيدلة عانت احتكارات وتلاعبات القلة التي ضربت عرض الحائط بقوانين وأخلاقيات مهنة الصيدلة وتحايلت وسلكت كل السبل الملتوية للالتفاف على المحظورات التي جاء بها قانون الصيدلة.

كما أضافت الدعوى، أن تلك المحظورات التي أيدتها المحكمة الدستورية العليا التي شُرعت حماية لجموع الصيادلة ومصالح الوطن حظرت امتلاك أكثر من صيدليتين، ووضعت أسسًا أخلاقيات المهنة ومنع المضاربة والمزاحمة والاحتكارات.