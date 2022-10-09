تأجيل دعوى ضد «بلتون القابضة» تطالبها بـ 90 مليون جنيه تعويض عن أحداث 2018

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة -المستحوَذ عليها مؤخرًا من شيميرا الإماراتية- تأجيل دعوى قضائية مرفوعة ضدها للمطالبة بتعويض قدره 90 مليون جنيه.

وقالت بلتون المالية القابضة في إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأحد ،إن هذه الدعوى رفعتها إحدى الشركات ضد بلتون لتداول الأوراق المالية(التابعة) أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، وكان مقرر نظرها بجلسة 4 أكتوبر الجاري ،ثم تقرر تأجيلها.

ولم تفصح بلتون عن اسم الشركة الرافعة للدعوى والتى تطالبها بتعويض قدره 90 مليون جنيه عن أحداث الطرح فى البورصة منذ أربعة أعوام تقريبا(2018).

وتطالب الشركة المدعية بالمبلغ المشار إليه كتعويض، عما تدعيه من أضرار لحقت بها من التأثيرات السلبية لضعف عملية طرح شركة ثروة كابيتال فى البورصة على السوق عام 2018، بما أدى إلى عدم تمكنها من طرح أسهمها فى البورصة بسبب تأثر السوق بتداعيات الطرح.

بلتون القابضة : تفاصيل الدعوى ترتبط باكتتاب ثروة كابيتال فى البورصة منذ 4 سنوات

واختصمت الدعوى القضائية شركة بلتون لتداول الأوراق المالية باعتبارها السمسار المنفذ لعملية طرح ثروة كابيتال فى السوق آنذاك (2018)،كما إدعت الشركة أن طلبات اكتتابها فى ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (كونتكت القابضة حاليا) كانت مغايرة للحقيقة، وفقا للإفصاح.

يشار إلى أن طرح ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (كونتكت القابضة حاليا) فى البورصة عام 2018، قد شهد جدلا واسعا فى سوق المال المصرى بسبب انخفاض سعر السهم فى أول جلسات تداوله بشكل حاد على خلاف المعتاد فى الأطروحات التى يعلن عن تغطية اكتتاباتها بشكل جيد.

وتوجهت سهام النقد ساعتها إلى شركة بلتون القابضة التى تولت عملية طرح ثروة كابيتال (أكتوبر 2018) ،وأعلنت نجاحها فى تغطية الطرحين الخاص (للمؤسسات والهيئات) بمعدل 10.83 مرة ،كما أعلنت نجاح الطرح العام ( للأفراد والجمهور) 30 مرة بما يعنى أن عملية الطرح قد نجحت بمستويات قوية.

ماذا حدث فى اكتتاب ثروة كابيتال : انخفاض سعر السهم فى أول يوم تداول على غير المعتاد

وانخفض سعر سهم الشركة فى أول يوم تداول بنسبة 10% على خلاف المعتاد فى مثل هذه الحالات،بما أدى إلى حالة من الجدل والبلبلة فى سوق التداول دفعت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى فتح تحقيق لمعرفة الأسباب.

واضطرت الحكومة المصرية إلى تأجيل أول طروحاتها، والمتمثل في حصة 4.5% من الشركة المحتكرة لصناعة السجائر (الشرقية للدخان)،بسبب عدم تهيؤ السوق لاستقبال الطرح فى ظل تداعيات طرح ثروة كابيتال.

وقررت هيئة الرقابة المالية فى ديسمبر 2020 ،فرض عقوبات على شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات بوقفها عن مزاولة نشاطها لمدة 6 شهور،كما ألزمت بلتون لتداول الأوراق المالية، بزيادة قيمة التأمين المودع منها إلى 50 مليون جنيه لمدة عام.

وتقدمت بلتون بتظلم إلى لجنة التظلمات بالرقابة المالية وقتها ولم يقبل، كما رفعت دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى ضد العقوبات ،وانتهى النزاع بالتصالح فى فبراير 2019 بدفع بلتون مبلغ 16 مليون جنيه عن مخالفات فنية فى عملية الطرح تمسكت بها الرقابة المالية.

كما قامت أوراسكوم للاستثمار القابضة بشراء 30 % من أسهم ثروة كابيتال بسعر الطرح البالغ 7.36 جنيه للسهم لجبر الضرر عن المتعاملين ،فى إطار تسوية النزاع والتصالح مع الرقابة المالية.

إنتقال ملكية بلتون إلى شيميرا الإماراتية بعد شراء 55.9% من الأسهم أغسطس الماضى

وانتقلت ملكية وإدارة بلتون المالية القابضة إلى أوراسكوم المالية القابضة منذ 11 فبراير 2021، فى إطار عملية إعادة هيكلة لشركات أوراسكوم للاستثمار القابضة المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس.

وأصبحت بلتون -إحدى الشركات التابعة لشيميرا للاستثمار الإماراتية- منذ أغسطس الماضى بعد تنفيذ عرض شراء 55.9% من أسهمها بقيمة إجمالية قدرها 384.7 مليون جنيه.

وتولّت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية مهام سمسار العرض، بينما تولَّى مكتب معتوق بسيونى وحناوى للاستشارات القانونية والمحاماة مهامّ المستشار القانونى للصفقة، وفقًا لنشرة الطرح المرسلة للرقابية المالية بتاريخ 19 يوليو الماضي.

وأعلنت بلتون المالية القابضة فى 31 أغسطس الماضى انتخاب مجلس إدارة جديد شمل 4 أعضاء جدد ممثلين عن شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية .

وأسفرت نتيجة انتخابات بلتون القابضة عن اختيار داليا خورشد وزيرة الاستثمار السابقة بمنصف الرئيس التنفيذى للشركة، وسيد شعيب كرئيس مجلس إدارة غير تنفيذى.

كما أسفرت النتائج المرسلة للبورصة المصرية بتاريخ31 أغسطس الماضى، عن انتخاب أندريا موليكا، وميريان خلف، كأعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين.

وأقرَّت الجمعية العامة للمساهمين نتيجة الانتخابات وتشكيل مجلس الإدارة على النحو السابق لمدة ثلاث سنوات، مع تفويض المجلس في اختيار ثلاثة أعضاء مستقلين وذوي خبرة للالتحاق بالمجلس.