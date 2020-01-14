تأجيل دعوى شركة سورية ضد مجموعة بورتو جروب إلى فبراير

أعلنت مجموعة بورتو جروب تأجيل محكمة شمال القاهرة، نظر دعوى موفوعة ضدها من شركة “إنترادوس” السورية، إلى جلسة 23 فبراير المقبل.

وقالت بورتو جروب، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إن هذه الدعوى كان مقررًا نظرها بجلسة 12 يناير، وبتلك الجلسة تم تأجيلها إلى 23 فبراير المقبل.

وأرسلت مجموعة عامر جروب إفصاحًا آخر حول التأجيل، إلى البورصة باعتبارها خصمًا مرتبطًا في دعوى شركة إنترادوس السورية.

وأعلنت بورتو جروب، فى وقت سابق، تأجيل نظر دعويين أخريين موفوعوتين ضدها من “إنترادوس” السورية إلى جلسة 30 يناير الحالي و1 مارس المقبل.

وتختص تلك الدعاوى ضد مجموعتي عامر وبورتو جروب، بمشروع بورتو طرطوس بسوريا بعد صدور حكم تحكيم دولي لصالح المجموعتين بداية العام الحالي.

بورتو جروب تحصل على حكم دولي باستحقاقها 38 مليون دولار

وأصدر مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، في فبراير الماضي، حكمًا لصالح عامر جروب القابضة وعامر سوريا بأحقيتهما في مبلغ 38.9 مليون دولار.

وشمل الحكم 5% فوائد قانونية من تاريخ الرد على طلب التحكيم إلى تاريخ السداد النهائي، مع اعتبار أن كل طرف متضامن فيما حُكم له به.

وقالت عامرو جروب إن مشروع بورتو طرطوس أحد مشروعات مجموعة بورتو القابضة، وفقًا لمشروع الانقسام الذي تم بين المجموعتين في سبتمبر 2015.

وقالت بورتو جروب، فى وقت سابق، إن الدعويين ما هما إلا لتعطيل دعوى التحكيم، مشيرة إلى أنها ستقوم بإبداء الدفوع اللازمة لتأكيد سلامة موقفها القانوني وبما يحقق مصلحتها فى هذا النزاع.

وتنحّت دائرة بمحكمة استئناف القاهرة في وقت سابق عن نظر تظلم بورتو جروب ضد حكم قضائي سابق بوقف إجراءات قضية تحكيم دولي في نزاعها مع إنترادوس السورية. عامر-جروب22

وقالت مجموعة بورتو القابضة إنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل ما قضى به التحكيم الدولي فى نزاع مشروع بورتو طرطوس لصالح شركة عامر سوريا التابعة لها.

وأضافت المجموعة أنها ستعكف مع الإدارة القانونية لاستبيان الحقوق الاقتصادية للمجموعة في حكم نزاع بورتو طرطوس، بعد الاطلاع على أسبابه وكل مفرداته.

وأكدت المجموعة أن شركتي عامر سوريا (بورتو جروب) وعامر جروب استحقتا 39.9 مليون دولار، إضافة إلى 5% فوائد قانونية اعتبارًا من 11 أكتوبر 2014 حتى تاريخ السداد الفعلي.

وأضافت: “هذا الحساب تم وفقًا لمنطوق الحكم النهائي بعد إجراء عملية مقاصة بين مختلف المبالغ المقضي بها للأطراف، مشيرة إلى أن المدّعين متضامنون فيما حُكم به للمدعي عليهما به”.

ويرجع تاريخ القضية لعام 2014، أي قبل انقسام الشركتين، حيث أعلنت عامر جروب في أغسطس 2014 وجود دعوى تحكيم ضدها، وضد شركة عامر سوريا التابعة لها آنذاك، مقامة من شركة إنترادوس للتطوير السياحي وآخرين، للمطالبة بفسخ العقد الخاص بمشروع “بورتو طرطوس” وطلب تعويض قدره 176 مليون دولار.

تقرير بحثي: بورتو المستفيد الأضعف من مبلغ التحكيم

وأظهر تقرير بحثي نشرته شركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية 27 فبراير الماضي، أن شركة عامر جروب هي المستفيد الأكبر من التعويض المعلن عنه، في حال الحصول على حكم نهائي وتحصيل مبلغ التعويض.

كما كشف التقرير أن استفادة بورتو جروب ضئيلة جدًّا رغم أن مبلغ التعويض يمثل نحو 2.3 مرة من رصيد المبالغ المموِّلة لمشروع بورتو طرطوس محل النزاع الذي تموِّله تابعتها– بورتو ميديترينيين– والبالغ بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 300.6 مليون جنيه.

وقال محمود جاد، محلل قطاع العقارات بشركة العربي الأفريقى، إن انقسام الشركتين نقل ملكية عامر سوريا، المنفذة وبورتو ميديترينيين، الممولة لبورتو طرطوس، إلى بورتو جروب، مما ترتب عليه بدء ظهور المشروع بالقوائم المالية للأخيرة “المنقسمة”، والتي أفصحت أنها ليست طرفًا في الدعوى، وأن الأمر يقتصر على تابعتها “عامر سوريا” فقط.

ويترتب على هذا الإفصاح أن مبلغ التعويض المقرر لعامر جروب، وعامر سوريا، سيتم توزيعه على هاتين الشركتين فقط، وعدم انتقال الاستفادة إلى بورتو جروب.

وأضاف جاد، فى تصريحاتٍ نقلتها “المال”، أنه رغم عدم وجود إفصاح من أي من الشركتين حول كيفية توزيع مبلغ التعويض فقد تم تقدير نسبة توزيع التعويض، بواقع 0.1% لبورتو جروب القابضة، بقيمة 56.8 ألف دولار، و99.9% ما يعادل 38.86 مليون دولار، لعامر جروب، بناءً على القيمة الدفترية لشركتي عامر سوريا وبورتو ميديترينيين كما في ديسمبر 2014.

وسجلت مجموعة بورتو جروب صافي ربح مجمع قدره 114.6 مليون جنيه خلال عام 2018، مقابل أرباح بلغت 245.5 مليون جنيه خلال عام 2017.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 1.66 مليار جنيه خلال 2018، مقابل إيرادات 2.38 مليار في عام 2017.