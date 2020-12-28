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تأجيل دعوى زيادة بدل الصحفيين لجلسة 10 يناير المقبل

تأجيل نظر دعوى زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 20% سنويًا لجلسة 10 يناير المقبل
المال - خاص 3:52 م, الأثنين, 28 ديسمبر 20 3:52 م, الأثنين, 28 ديسمبر 20

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قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر دعوى زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 20% سنويًا لجلسة 10 يناير المقبل لإعلان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام ورد وزارة المالية.

قالت الدعوى، إن هذا البدل أصبح جزءًا من الراتب، ويصرف لجميع الصحفيين المقيدين بجداول تحت التمرين والمشتغلين، لم يعد يتناسب مع ما يتكبده جميع الصحفيين من نفقات للحصول على المعلومات وتوصيل الحقيقة للقارئ، كما أن قيمته لا تتناسب أيضًا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار حتى تكون هذه الزيادة حقا لصيقًا لمهنة الصحافة والصحفيين وليست منحة من الدولة.

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وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالإمتناع عن زيادة بدل التدريب والكتنولوجيا، المقرر لجميع الصحفيين المقيدين بجداول تحت التمرين والمشتغلين

كتبت- نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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