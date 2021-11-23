تأجيل دعوى خالد الغندور ضد عبدالناصر زيدان إلى 7 ديسمبر

جاء التأجيل إلى جلسة 7 ديسمبر المقبل

نجوى عبد العزيز

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تأجيل نظر محاكمة عبد الناصر زيدان في دعوى تعويض بمبلغ 10 ملايين جنيه، والمقامة من المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامي خالد الغندور.

وذلك لنشر زيدان فيديو جرافيك عبر صفحة الفيس بوك الخاصة به وغنائه أغنية تسيء للإعلامي خالد الغندور، وجاء التأجيل إلى جلسة 7 ديسمبر المقبل لإعادة إعلان عبد الناصر زيدان إذ أن المدعى عليه تغيب عن حضور أولى جلسات محاكمته.

وأقام وكيل الإعلامي خالد الغندور دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد عبد الناصر زيدان طالبا الحكم عليه بتعويض 10 ملايين جنيه جراء قيامه بنشر فيديو جرافيك عبر صفحة الفيس بوك الخاصة به وغنائه أغنية تحت عنوان (بلية الدلدول) ووضعة صورًا كرتونية للإعلامي خالد الغندور، وحوت كلمات تلك الأغنية ألفاظ سب وقذف وتشهير وتنمر على التكوين الجسمي لقصار القامة، الأمر الذي بادر معه الإعلامي للجوء للقضاء للحصول على حقوقه القانونية.