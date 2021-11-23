رياضة

تأجيل دعوى خالد الغندور ضد عبدالناصر زيدان إلى 7 ديسمبر

جاء التأجيل إلى جلسة 7 ديسمبر المقبل
المال - خاص 1:41 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21 1:41 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

نجوى عبد العزيز

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تأجيل نظر محاكمة عبد الناصر زيدان في دعوى تعويض بمبلغ 10 ملايين جنيه، والمقامة من المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامي خالد الغندور.

وذلك لنشر زيدان فيديو جرافيك عبر صفحة الفيس بوك الخاصة به وغنائه أغنية تسيء للإعلامي خالد الغندور، وجاء التأجيل إلى جلسة 7 ديسمبر المقبل لإعادة إعلان عبد الناصر زيدان إذ أن المدعى عليه تغيب عن حضور أولى جلسات محاكمته.

اقرأ أيضا  جدو: «ليه منلعبش كأس العرب بمنتخب شوقي غريب بدل إيقاف الدوري 5 أسابيع»

وأقام وكيل الإعلامي خالد الغندور دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد عبد الناصر زيدان طالبا الحكم عليه بتعويض 10 ملايين جنيه جراء قيامه بنشر فيديو جرافيك عبر صفحة الفيس بوك الخاصة به وغنائه أغنية تحت عنوان (بلية الدلدول) ووضعة صورًا كرتونية للإعلامي خالد الغندور، وحوت كلمات تلك الأغنية ألفاظ سب وقذف وتشهير وتنمر على التكوين الجسمي لقصار القامة، الأمر الذي بادر معه الإعلامي للجوء للقضاء للحصول على حقوقه القانونية.

اقرأ أيضا  «بأقدام معلول في الدقيقة 95».. الأهلي ينجو من التعادل مع المحلة بفوز مثير
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

نص خطاب «الرياضة» بشأن عودة مرتضى منصور رئيسًا للزمالك

إسلام مصطفى 11:45 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21

الشباب والرياضة تصدر قراراً بعودة مرتضي منصور ومجلسه لإدارة نادى الزمالك

المال - خاص 11:36 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21

مرتضى منصور يعلن عودته لرئاسة الزمالك ويترأس اجتماعا الثلاثاء

المال - خاص 10:54 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21

الزمالك يفقد نقطتين في سباق الدوري بتعادل إيجابي مع البنك الأهلي

إسلام مصطفى 10:10 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21

وزير قطاع الأعمال يشكر لاعبي الغزل : رفعتم رأس المحلاوية باللعب الحر المفتوح

عصام عميرة 8:56 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21

«بأقدام معلول في الدقيقة 95».. الأهلي ينجو من التعادل مع المحلة بفوز مثير

إسلام مصطفى 8:03 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21