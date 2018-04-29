تأجيل دعوى جولدن بيراميدز أمام إدارة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية

رجب عز الدين:قالت شركة "جولدن بيراميدز بلازا" إن طلبها المقدم أمام إدارة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قد تم تأجيل النظر فيه لجلسة غد، بناء على طلب شركتى أوراسكوم للإنشاء واتحاد المقاولين العالمية.وأضافت - فى بيان للبورصة المصرية اليوم الأحد - إن الخصوم طلبوا التأجيل لتقديم توكيل يبيح ال

رجب عز الدين:

قالت شركة “جولدن بيراميدز بلازا” إن طلبها المقدم أمام إدارة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قد تم تأجيل النظر فيه لجلسة غد، بناء على طلب شركتى أوراسكوم للإنشاء واتحاد المقاولين العالمية.

وأضافت – فى بيان للبورصة المصرية اليوم الأحد – إن الخصوم طلبوا التأجيل لتقديم توكيل يبيح الحضور أمام هيئة التسوية وللاطلاع من جانبنا ولحضور من له سلطة إجراء التسوية والتفاوض من الطرفين.

وقالت الشركة فى منتصف أبريل الجارى، إن محكمة النقض رفضت الطلب العاجل بوقف التنفيذ في الطعن المقدم على الحكم الصادر لصالح شركتى أوراسكوم للإنشاء والصناعة واتحاد المقاولين العالمية.

وتطعن الشركة في الدعوى بالتزوير على حكم التحكيم الصادر فى الدعوى التحكيمية رقم 467 لسنة 2006 والصادر ضدها فى قضية سهل حشيش.

ورفضت المحكمة طلبًا عاجلًا للشركة فى 22 نوفمبر الماضي لإيقاف تنفيذ الحكم.

وأصدر مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي فى 3 مارس 2015، حكمًا لصالح شركتى أوراسكوم للإنشاء، وشركة المقاولين العرب فى نزاع مع “جولدن بيراميدز”.

وقضى الحكم بإلزام الشركة بسداد 260.8 مليون جنيه و43.4 مليون دولار، مضافا إليهما الفوائد من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد.

