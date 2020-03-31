تأجيل دعوى تعويض «الطيار» من محمد رمضان

قررت محكمة 6 أكتوبر، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من الطيار أشرف أبو اليسر – الطيار الموقوف – والتي طالب فيها الممثل محمد رمضان، بدفع 25 مليون جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار التي لحقت به، لجلسة 7 مايو المقبل.

وجاء في الدعوى، أن محمد رمضان روج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها “مش بتفتش فى المطار”، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر فى مشهد استعراضي فى قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

كانت المحكمة الاقتصادية قد أجلت الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من دفاع الطيار أبو اليسر كوكيل عنه، ضد محمد رمضان، يطالب فيها بتعويض موكله بمبلغ 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، جراء قيام رمضان بنشر صور له داخل قمرة الطائرة التي يقودها أبو اليسر، مما عرضه لوقف مزاولة المهنة مدى الحياة.

كتبت – نجوى عبد العزيز