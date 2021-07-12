سيـــاســة

تأجيل دعوى تطالب بوقف أعمال السبكي إلى 26 سبتمبر

تطالب الدعوى بوقف أعمال المنتج محمد السبكي وشركته
المال - خاص 6:41 م, الأثنين, 12 يوليو 21 6:41 م, الأثنين, 12 يوليو 21

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قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل دعوى، ضد شركة السبكي للإنتاج الفني ووزير الإعلام بصفته، حيث تطالب الدعوى بوقف أعمال المنتج محمد السبكي وشركته، وذلك إلى جلسة 26 سبتمبر المقبل.

وأشارت الدعوى إلى أن امتناع جهة الإدارة عن إصدار قرار بوقف أعمال السبكي وشركته يعد قرارًا سلبيًا من جهة الإدارة، حيث حرص المشرع على إباحة الطعن في القرارات السلبية شأنها في ذلك شأن القرارات الإيجابية.

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وأكدت الدعوى، أن الفن مرآة المجتمع ويعكس تقدم الشعوب أو تخلفها، وله دور مهم في المجتمعات، أما أن يقود المجتمع نحو الرقي، وإما يقوده إلى الانحدار والهدم، من خلال اللعب على وتر القيم الإنسانية للمجتمع .

كتبت- نجوى عبد العزيز 

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بقلم المال - خاص

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