تأجيل دعوى تطالب بتركيب «بصمة العين» بالمطارات لتعقب الإرهابيين

نجوى عبد العزيز

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قرارها بتأجيل الدعوى التي تطالب بتطوير مطار القاهرة، وإدخال نظام بصمة العين لكل القادمين من الخارج، لسهولة تعقب المجرمين والإرهابيين، لجلسة 30 يناير الحالي.

وجاء في الدعوى أن هذا النظام معمول به في العديد من الدول ولاقى نجاحًا كبيرًا، حيث ساعد في ضبط العديد من الأشخاص المطلوبين دوليًا، والإرهابيين الذين يحاولون الدخول إلى البلاد، ما أدى إلى فرض حالة من الاستقرار الأمني فى حدود بلادهم عن طريق المطارات والموانئ.

وتابعت أن دولا كثيرة استحدثت نظامًا أمنيًا محكمًا لمنع تسلل هؤلاء الأشخاص الخارجين وتعقبهم والقبض عليهم حال محاولة دخولهم البلاد، وهو تركيب كاميرات تقوم بأخذ لقطة من بصمة العين ، وتكون مرتبطة بمعلومات أمنية حول الأشخاص المطلوبين، وأيضًا جهاز يقوم بأخذ بصمات اليد والأجهزة المرتبطة بها.

وذلك من أجل تسجيل دخول الشخص للبلاد وتعقبه في حالة ارتكابه أي جرائم، وفي حالة مطابقة البصمة سواء الخاصة باليد أو العين تقوم برفض إعطاء ذلك الشخص تأشيرة دخول للبلاد، مما يسهل تعقب المجرمين وحماية الدول من الأشخاص المسجلين على قوائم الإرهاب والقضايا الجنائية.