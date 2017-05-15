تأجيل دعوى تتهم قناة الجزيرة بتحريف تصريحات محلل أمني

نجوى عبد العزيز قررت محكمة القاهرة تأجيل الدعوى المقامة من لواء شرطة سابق ضد قناة الجزيرة مباشر مصر، بسبب فيلم وثائقي "عيون الحرية"، إلى جلسة 25 يوليو المقبل، لورود تقرير خبراء الإذاعة والتليفزيون. ترجع وقائع الدعوي المقامة من لواء شرطة سابق يدعي "ممدوح محمود"، ضد "الجزيرة"، وات



نجوى عبد العزيز



قررت محكمة القاهرة تأجيل الدعوى المقامة من لواء شرطة سابق ضد قناة الجزيرة مباشر مصر، بسبب فيلم وثائقي “عيون الحرية”، إلى جلسة 25 يوليو المقبل، لورود تقرير خبراء الإذاعة والتليفزيون. ترجع وقائع الدعوي المقامة من لواء شرطة سابق يدعي “ممدوح محمود”، ضد “الجزيرة”، واتهمها ببث فيلم وثائقي تحت اسم “عيون الحرية” عقب انتهاء ثورة 25 يناير، حيث تضمن الفيلم مقاطع للمدعي بصفته خبير أمني، خلال تحليله مشهد الانفلات الأمني عقب الثورة وقاموا بتحريفها مع عدة مقاطع من شهادات لبعض الشباب الذين تعرضوا عليه خلال أحداث شارع محمد محمود، مما تسبب له في أضرار مادية نتيجة إذاعة تلك اللقطات بدون إذن منه، فضلا عن الأضرار الأدبية التي لحقت به بعد إذاعة الفيلم محل الدعوي، والهدف منه النيل من الدولة وتشويه صورة جهاز الشرطة.