تأجيل دعوى العربية للاستثمارات ضد بيجو الفرنسية للسيارات

العربية للاستثمارات تفصح عن آخر تطورات نزاع قضائى مع شركة بيجو

أخطرت شركة العربية للاستثمارات “أرابيا إنفستمنتس هولدنج” البورصة المصرية، اليوم الإثنين، بتأجيل دعواها ضد شركة بيجو الفرنسية للسيارات إلى جلسة 23 فبراير القادم.

وأجلت محكمة جنوب القاهرة دعوى العربية للاستثمارات فى وقت سابق إلى جلسة 24 نوفمبر 2019 ثم إلى 5 يناير 2020، كما سبق للمحكمة تأجيل جلسات الدعوى لترجمة المستندات المقدمة من شركة بيجو أوتومبيل، والتى تصدر باللغة الفرنسية إلى اللغة العربية والعكس.

وكانت الشركة قد رفعت دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية للمطالبة بتعويض قيمته 150 مليون يورو من مجموعة “بي إي إيه” مالكة العلامة التجارية “بيجو” بسبب قرار الأخيرة بعدم تمديد العلاقة التعاقدية الحصرية.

وعينت “العربية للاستثمارات” أحد المكاتب القانونية المتخصصة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة والحصول على حقوقها بعد انسحاب “بيجو” من التعاقد معها، كما يتولى أشرف يحيى المحامي بالنقض قيادة فريق الدفاع القانوني المكلف باتخاذ الإجراءات المذكورة.

وكانت الشركة قد أعلنت عن تلقى إحدى الشركات المملوكة لها، وهى شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات، خطابا من “بى اي ايه” يفيد عدم نيتها الاستمرار فى العلاقة التعاقدية الحصرية القائمة بينهما منذ سنوات طوال فى قطاع السيارات. بيجو 5008

وعدلت العربية للاستثمارات والتنمية القابضة اسمها خلال مارس الماضى، ليصبح آرابيا إنفستمنتس هولدنج Arabia Investments Holding.

كما خفضت الشركة رأس المال المرخص به من 6 مليارات جنيه إلى 1.4 مليار جنيه، وكذلك رأس المال المصدر من 480.5 مليون جنيه إلى 144.1 مليون.

وتحولت الشركة للربح بقيمة 72.7 مليون جنيه خلال عام 2018 مقابل خسائر بلغت 180 مليون جنيهِ خلال عام 2017، وارتفعت إيرادات الشركة إلى 1.4 مليار جنيه خلال 2018 مقارنة بإيرادات بلغت 1.39 مليار جنيه خلال 2017.

وقالت إنها نجحت فى التخلص من التزمات مالية متوارثة بقيمة 300 مليون جنيه خلال العام الماضى. وأضافت الشركة فى إفصاح سابق أنها نجحت في سداد 128 مليون جنيه من الديون البنكية فى قطاع السيارات، و134 مليون جنيه من الديون البنكية ومستحقات شركة كهروميكا.

كما نجحت الشركة في معالجة وحل 63 مليون جنيه من الأعباء الضريبية المتعلقة بالشركة القابضة، إضافة إلى التخلص من الأصول التي تمثل عبئًا على الشركة.

العربية للاستثمارات: تغطية المرحلة الثانية من الاكتتاب بنسبة 91%

البورصة المصرية

وأعلنت العربية للاستثمارات القابضة “ أرابيا انفستمنتس هولدنج” فى 6 نوفمبر 2019 عن تغطية المرحلة الثانية من اكتتاب زيادة رأس المال المصدر بنسبة إجمالية 91.37% .

وأعلنت الشركة فى وقت سابق عن تغطية المرحلة الأولى من الاكتتاب بنسبة 75.55% بعدد 726 مليون سهم.

وقالت إن عدد الأسهم غير المكتتب فيها بالمرحلة الأولى بلغ 235.02 مليون سهم وسيتم طرحها للاكتتاب مرة أخرى.

وسجلت أرابيا انفستمنتس هولدنج صافى ربح قدره 31.6 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بصافى ربح قدره 46.9 مليون جنيه خلال النصف المقارن من 2018.

وتراجعت إيرادات الشركة بشكل طفيف خلال الفترة المذكورة لتسجل 715.9 مليون جنيه مقابل ايرادات بلغت 744.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.