تأجيل دعوى إيقاف تراخيص أوبر وكريم لـ 14 نوفمبر

نجوى عبد العزيز قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الإثنين، تأجيل الدعوى المقامة من علاء محمد على وآخرين، طالبوا فيها بإيقاف تراخيص مزاولة شركتي أوبر وكريم، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات، مع وقف الأبليكشن أو البرامج التي يستخدمونها لجلسة 14 نوفمبر ا

نجوى عبد العزيز



قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الإثنين، تأجيل الدعوى المقامة من علاء محمد على وآخرين، طالبوا فيها بإيقاف تراخيص مزاولة شركتي أوبر وكريم، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات، مع وقف الأبليكشن أو البرامج التي يستخدمونها لجلسة 14 نوفمبر المقبل.

وأشارت الدعوى إلى أن الاضرار التي لحقت بأصحاب التاكسى من جراء أفعال هؤلاء المستثمرين والشركات الأجنبية التي تعمل بدون تراخيص أو إطار قانونى بالغة، وأنها تتقاضى مقابلًا دون أن تؤدي حق الدولة فيها مثلما يفعل أصحاب التاكسى، فضلاً على عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون والدستور.

ذكرت الدعوى أن شركات أوبر وكريم واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على gps تخالف قانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 29020 لسنة 71 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرا الداخلية والنقل والاتصالات والمالية والممثل القانونى لشركات أوبر وكريم.