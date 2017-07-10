تأجيل دعوى إلزام الفيشاوي بدفع أجر حضانة لابنته

نجوى عبد العزيزقررت محكمة الأسرة تأجيل الدعوى المقامة من هند الحناوي، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، والتي تطالبه فيها بدفع 9 آﻻف جنيه استرليني، كمصروفات دراسة ابنته "لينا" بلندن، وكذلك نفقة شهرية لها- لجلسة 18 سبتمبر؛ بسبب غياب شهود النفي الذين طالب الفنان أحمد الفيشاوي بإحضارهم للشهادة في القضية.

نجوى عبد العزيز

قررت محكمة الأسرة تأجيل الدعوى المقامة من هند الحناوي، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، والتي تطالبه فيها بدفع 9 آﻻف جنيه استرليني، كمصروفات دراسة ابنته “لينا” بلندن، وكذلك نفقة شهرية لها- لجلسة 18 سبتمبر؛ بسبب غياب شهود النفي الذين طالب الفنان أحمد الفيشاوي بإحضارهم للشهادة في القضية.





يُذكر أن محامى هند الحناوي قدّم للمحكمة فى الجلسة السابقة حافظة مستندات تحوي تحريات صادرة من مصلحة الضرائب تفيد بأن صافي دخل “الفيشاوى” في عام 2012 كان 6 ملايين جنيه تقريبًا، وأنه لم يتم محاسبته ضريبيًّا.