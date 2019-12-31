تأجيل دعوى أقلية «أمريكانا مصر» ضد تقرير القيمة العادلة إلى 3 يناير المقبل

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية – بجلستها المنعقدة أمس الاثنين- تأجيل نظر الدعوى المقامة من مساهمى الأقلية بالشركة المصرية للمشروعات السياحية «أمريكانا مصر» ، ضد شركتى «أديبتيو الإماراتية»، المساهم الرئيسى- و«فينكورب» مستشارها المالى المستقل، للطعن بصحة تقرير القيمة العادلة، إلى جلسة 3 يناير المقبل.

وكان مساهمو الأقلية فى «أمريكانا مصر» قد أقاموا دعوى قضائية ضد «فينكورب»، بعد إعداد تقرير قيمة عادلة لأسهم الأولى عند 4 جنيهات للسهم، وهو ما رفضته هيئة الرقابة المالية لاحقًا بداعى عدم المنطقية، فى وقت يتداول فيه قرب مستويات 17 جنيهًا.

وقالت مصادر قانونية حضرت الجلسة، إنها شهدت إيداع الهيئة لتقرير القيمة العادلة، والمكون من نحو 180 صفحة، واطلع عليه الفريق القانونى لمساهمى الأقلية.

وتابعت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن أبرز الملاحظات التى تم رصدتها بعد الاطلاع على التقرير تضمنت اعتماد «فينكورب» على آلية التدفقات النقدية المخصومة فى تحديد القيمة العادلة خلال فترة إعادة هيكلة شاملة لأمريكانا مصر، بما أثر سلبًا على التوقعات النقدية المستقبلية للشركة.

وأكدت أن الدراسة اعتمدت على توقعات الإدارة التنفيذية لأمريكانا مصر التى ترجح انخفاض الأداء المالى، وتنفيذ خطة إعادة هيكلة، كما تضمنت حساب مضاعف ربحية لشركات مماثلة فى السوقين المحلية والعالمية.

وأشارت المصادر إلى أن المستشار المالى المستقل اعتمد أكثر من آلية للتقييم فى الدراسة الواحدة.

وأوضحت أنه قيم حصة أمريكانا فى «القاهرة للدواجن» على السعر السوقى لسهم الأخيرة بالبورصة قرب 5.40 جنيه، فيما اعتمد على طريقة التدفقات النقدية المخصومة فى نصيبها فى المصرية للنشا والجلوكوز.

وتملك «أمريكانا مصر» نحو %15 من رأسمال «القاهرة للدواجن»، كما يبلغ نصيبها من «المصرية للنشا والجلوكوز» %23.23.

وأكدت المصادر أن محامى «أديبتيو» طلب من المحكمة تأجيل نظر الدعوى للاطلاع مرة أخرى على تقرير القيمة العادلة.

وطالب محامى مساهمى الأقلية من المحكمة مخاطبة الرقابة المالية للحصول على ملاحظتها حول تقرير القيمة العادلة، والتى بناءً عليها تم رفض التقرير.

وأكدت المصادر أن مساهمى الأقلية سيطالبون الهيئة بإلزام «أديبتيو» بإعداد تقييم جديد لأمريكانا مصر، بناءً على آلية صافى الأصول، باعتبارها الأكثر عدالة فى التقييم الحقيقى- على حد قولهم، وهناك تظلم مقدم أمام اللجان المختصة بالهيئة، مرتقب نظره يوم 8 يناير المقبل.

فى سياق متصل، أوضحت المصادر أن «أديبتيو» أقامت دعوى أمام القضاء الإدارى، للطعن على قرار لجنة التظلمات بالهيئة بإلزامها بالشراء الإجبارى لأسهم التداول الحر بأمريكانا، وتم تحديد جلسة 4 يناير المقبل لنظرها.

يُشار أيضاً إلى أن «أديبيتو» أقامت دعوى أخرى أمام نفس المحكمة لإيقاف قرار الرقابة المالية بالشراء الإجبارى للأسهم، ومؤجل نظرها لجلسة 1 فبراير المقبل.

وتعود أزمة «أمريكانا مصر» إلى موافقة الرقابة المالية مطلع 2018 على استثناء «أديبتيو» -المملوكة لرجل الأعمال الإماراتى محمد العبار– من تقديم عرض شراء إجبارى للاستحواذ على %90.3 من رأسمال الشركة، بشكل اعترض عليه مساهمو الأقلية، ليحصلوا فى النهاية على قرار بإلزامه بالشراء الإجبارى. وأبدت «أديبتيو» اعتراضها على الإلزام، ولجأت للقضاء، وتطور الموقف مؤخراً بعد رفض الهيئة لتقرير القيمة العادلة، لتقدم الشركة شكوى لدى وزارة الاستثمار، وجهات حكومية أخرى، لإنهاء أى عراقيل تواجه إعادة هيكلة استثماراتها فى مصر، ومنها فصل ذراع المطاعم عن المصانع