لايف

تأجيل خمس مباريات في دوري السلة الأمريكي بسبب كورونا

تأجلت مباريات لكليفلاند كافاليرز وأورلاندو ماجيك وفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز بسبب موجة من الإصابات الجديدة بالعدوى.
محمد عبد السند 12:35 ص, الأثنين, 20 ديسمبر 21 12:35 ص, الأثنين, 20 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين عن تأجيل المباراتين المقبلتين لبروكلين نتس ومباريات لثلاثة فرق أخرى بسبب دخول العديد من اللاعبين والطواقم الفنية في بروتوكول الصحة والسلامة الخاص بمكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتأجلت مباريات لكليفلاند كافاليرز وأورلاندو ماجيك وفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز بسبب موجة من الإصابات الجديدة بالعدوى.

ووصل إجمالي المباريات المؤجلة إلى سبع منذ الأسبوع الماضي.

اقرأ أيضا  مؤشر المعرفة العالمي: مصر الأولى إفريقيًا فى التعليم العالي لعام 2021

ويوم الاثنين الماضي قررت الرابطة تأجيل مباراتين لشيكاجو بولز بعد وضع عدة لاعبين قيد البروتوكول.

وتأثر نتس متصدر القسم الشرقي بغياب كيفن دورانت وجيمس هاردن وكايري إيرفينج وستة لاعبين آخرين بسبب البروتوكول.

إصابات كورونا حول العالم

أفادت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 274 مليوناً و213 ألفاً و886 حالة.

اقرأ أيضا  الأمير تشارلز يهنئ الدكتور محمد لطفي لتنصيبه رئيسا للجامعة البريطانية بمصر

وأشارت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الأحد، إلى أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و349 ألفاً و699 حالة.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 50.7 مليون حالة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.7 مليون إصابة؛ لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.2 مليون حالة.

اقرأ أيضا  سقوط أحد عصابات الاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 806 آلاف و273 حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ617 ألفا و395 حالة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بـ 477 ألفا و158 حالة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد عبد السند

ملف الكاتب محمد عبد السند

اقرأ أيضاً

اتحاد الكرة يُعلن تقدم قائمة جمال علام للترشح لانتخابات الجبلاية

إسلام مصطفى 8:55 م, الأحد, 19 ديسمبر 21

مدرب ليفربول : لن نتعاقد مع أي لاعب يرفض التطعيم ضد «كورونا»

أحمد فراج 2:10 م, الأحد, 19 ديسمبر 21

استبعاد طارق حامد وفتحي.. كيروش يُعلن القائمة المبدئية لكأس الأمم الإفريقية

إسلام مصطفى 1:52 م, الأحد, 19 ديسمبر 21

محاربو الصحراء يتوجون بلقب «كأس العرب»

إسلام مصطفى 8:10 م, السبت, 18 ديسمبر 21

بلا ميدالية.. مصر توّدع كأس العرب وتخسر أمام قطر بركلات الترجيح

إسلام مصطفى 3:06 م, السبت, 18 ديسمبر 21

تقارير: أندية الدوري الإنجليزي تعقد اجتماعا بعد تفشي كورونا

محمد عبد السند 12:38 م, السبت, 18 ديسمبر 21