تأجيل خمس مباريات في دوري السلة الأمريكي بسبب كورونا

أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين عن تأجيل المباراتين المقبلتين لبروكلين نتس ومباريات لثلاثة فرق أخرى بسبب دخول العديد من اللاعبين والطواقم الفنية في بروتوكول الصحة والسلامة الخاص بمكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتأجلت مباريات لكليفلاند كافاليرز وأورلاندو ماجيك وفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز بسبب موجة من الإصابات الجديدة بالعدوى.

ووصل إجمالي المباريات المؤجلة إلى سبع منذ الأسبوع الماضي.

ويوم الاثنين الماضي قررت الرابطة تأجيل مباراتين لشيكاجو بولز بعد وضع عدة لاعبين قيد البروتوكول.

وتأثر نتس متصدر القسم الشرقي بغياب كيفن دورانت وجيمس هاردن وكايري إيرفينج وستة لاعبين آخرين بسبب البروتوكول.

إصابات كورونا حول العالم

أفادت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 274 مليوناً و213 ألفاً و886 حالة.

وأشارت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الأحد، إلى أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و349 ألفاً و699 حالة.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 50.7 مليون حالة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.7 مليون إصابة؛ لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.2 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 806 آلاف و273 حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ617 ألفا و395 حالة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بـ 477 ألفا و158 حالة.