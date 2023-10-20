تأجيل حفل عمرو دياب بدبي تضامنا مع أحداث غزة

كشفت الصفحة الرسمية للنجم عمرو دياب مساء أمس الخميس، عن تأجيل حفله الغنائي الذي كان مقرر إقامته اليوم الجمعة بدبي، تحديدا بكوكاكولا أرينا، وذلك تضامنا مع الأحداث السياسية في غزة حاليا والتي راح ضحيتها من الجيش الإسرائيلي آلاف الأطفال والشهداء.

وقامت الصفحة الرسمية لعمرو دياب بنشر بيان الساعات الأخيرة جاء نصه “تضامنا مع الأحداث المؤلمة فى غزة، تم تأجيل حفل عمرو دياب فى كوكاكولا أرينا حتى إشعار آخر، قلوبنا تنبض بالدعم والتضامن مع أهل فلسطين فى هذه الأوقات الصعبة”.

من ناحية أخرى قام عمرو دياب صباح أمس الخميس بالتبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لصالح الهلال الأحمر المصري، من أجل دعم أهل غزة في محنتهم هذه الأيام فيما يتعرضون له يوميا من قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لهم .