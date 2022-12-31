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تأجيل حفلتي سميح ساويرس مع الأوركسترا السويسرية

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لإصابته بكسر

تأجيل حفلتي سميح ساويرس مع الأوركسترا السويسرية
ياسمين فواز

ياسمين فواز

12:59 م, السبت, 31 ديسمبر 22

أعلن المهندس سميح ساويرس عن تأجيل الحفلتين الموسيقيتين للأوركسترا السويسرية، والتي كان من المفترض أن تقام في حرم مسرح الجامعة بمدينة الجونة، إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية في البحر الأحمر يوم الجمعة الموافق 13 يناير 2023، فى حين تقام الحفلة الثانية في القاعة الرئيسية بدار الأوبرا المصرية يوم الأحد 15 يناير 2023.

جاء التأجيل بسبب تعرض المهندس سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة لحادث بسيط أدى إلى كسر في إصبعه، مما سيمنعه من المشاركة في الحفلتين؛ وسيتم للإعلان عن موعد قريب.

وإلى كل العملاء الذين قاموا بشراء التذاكر، يمكنكم إعادة التذكرة واسترداد ثمنها.

ياسمين فواز

ياسمين فواز

12:59 م, السبت, 31 ديسمبر 22