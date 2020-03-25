سيـــاســة

تأجيل جلسات المحكمة الإدارية والقضاء الإدارى والتأديبية لمنتصف الشهر المقبل

أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قرارا بتأجيل جميع الجلسات بدوائر المحكمة الإدارية و القضاء الإدارى و التأديبية و المفوضين، بشكل إداري. و يسري القرار على جميع مقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية لمدة أسبوعين إضافيين تبدأ من…

المال - خاص 6:25 م, الأربعاء, 25 مارس 20 6:25 م, الأربعاء, 25 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قرارا بتأجيل جميع الجلسات بدوائر المحكمة الإدارية و القضاء الإدارى و التأديبية و المفوضين، بشكل إداري.

و يسري القرار على جميع مقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية لمدة أسبوعين إضافيين تبدأ من الأحد ٢٩ مارس الجاري، حتى 15 أبريل المقبل.

كان مجلس الدولة قد أصدر قراره منتصف الشهر بأن يستثنى من التأجيل القضايا المستعجلة مثل الانتخابات والطلاب، وغير ذلك من حالات الاستعجال التي تقدرها المحكمة.

و كلف القرار جميع القضاة في أقسام مجلس الدولة وفروعه وجميع الموظفين مباشرة العمل الإداري كالمعتاد بما في ذلك الأعمال الإدارية، والقيد في الجداول والاطلاع.

نجوى عبد العزيز

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

22 يونيو.. الحكم في دعوى تنفيذ الاتفاقيات الدولية للاستضافة بدلًا من الرؤية

المال - خاص 2:35 م, السبت, 27 أبريل 19

«القضاء الإداري» ينظر دعوى بطلان لائحة جزاءات الصحفيين.. 7 أبريل

المال - خاص 7:39 م, الأثنين, 1 أبريل 19