تأجيل تجنيد طلبة طب وصيدلة بجامعة الجيزة الجديدة

بدور إبراهيم:صدق الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على تأجيل تجنيد طلبة كليات طب البشرى وطب الفم والأسنان وكلية الصيدلة بجامعة الجيزة الجديدة.جاء قرار وزير الدفاع رقم 130 لسنة 2017 فى العدد الصادر صباح اليوم الأحد، بتأجيل تجنيد طلبة الكليات الثلاث ب

بدور إبراهيم:



صدق الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على تأجيل تجنيد طلبة كليات طب البشرى وطب الفم والأسنان وكلية الصيدلة بجامعة الجيزة الجديدة.





جاء قرار وزير الدفاع رقم 130 لسنة 2017 فى العدد الصادر صباح اليوم الأحد، بتأجيل تجنيد طلبة الكليات الثلاث بعد الاطلاع على المواد اللازمة فى القانون رقم 127 لسنة 1980.