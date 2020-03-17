تأجيل بطولة «كوبا أمريكا» إلى 2021 لمواجهة فيروس كورونا

لتقام في الفترة من 11 يونيو وحتى 10 يوليو من عام 2021

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» تأجيل بطولة كوبا أمريكا ٢٠٢٠ لمدة عام كامل، على أن تنطلق المنافسات في ٢٠٢١ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح اتحاد أمريكا الجنوبية أنه تم التأجيل مع الاحتفاظ بنفس المواعيد لتقام في الفترة من ١١ يونيو وحتى ١٠ يوليو من عام 2021.

وأشار الاتحاد في بيانه الصادر اليوم، إلى أن البطولة ستستمر في خطتها أيضًا فيما يتعلق بالضيوف، وهما منتخبي أستراليا وقطر، كما ستقام في الأرجنتين وكولومبيا التي ستستضيف النهائي.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قرر أيضًا تأجيل منافسات يورو 2020 إلى عام 2021، على أن تنطلق في الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو صيف 2021 على أن يتم توضيح المزيد من التفاصيل قريبًا.