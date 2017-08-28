تأجيل بطلان اتفاقية سد النهضة

نجوى عبد العزيز قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الاثنين، تأجيل الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسري، التي تطالب ببطلان التوقيع على الاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا، المعروفة باتفاقية سد النهضة، لإضرارها بحصة مصر من مياه النيل، لجلسة ١٠ أكتوبر

نجوى عبد العزيز

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الاثنين، تأجيل الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسري، التي تطالب ببطلان التوقيع على الاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا، المعروفة باتفاقية سد النهضة، لإضرارها بحصة مصر من مياه النيل، لجلسة ١٠ أكتوبر المقبل.

طالب إبراهيم يسري في أوراق دعواه ببطلان التوقيع على الاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا لإضرارها بحصة مصر من مياه النيل، وسرعة إصدار حكم قضائي يؤيد مطالبه اختصمت الدعوى، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الري والموارد المائية وآخرين.

وفي سياق مختلف، حددت الجهات القضائية 6 سبتمبر المقبل، لنظر تجديد حبس 6 متهمين بتأسيس “اتحاد الجرابيع” إثر اتهام ينفونه بالتحريض على التظاهر ضد الغلاء.

المتهمون هم كل من نانسي كمال، وسارة مهنى، ومها مجدي، وإيناس إبراهيم، وأحمد نصر، ومحمد محفوظ