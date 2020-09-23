تأجيل انعقاد مؤتمر الموبايل ورلد كونجرس في برشلونة إلى يونيو 2021

قرر منظمو المؤتمر العالمي للمحمول (الموبايل ورلد كونجرس) أكبر لتجمع سنوي عالمي في قطاع صناعة الاتصالات، اليوم الأربعاء، تأجيل تنظيم الدورة الجديدة من المؤتمر العام المقبل إلى شهر يونيو 2021 بدلا من مارس.

وبحسب الموقع الرسمي للمؤتمر علي شبكة الإنترنت، فإن تأجيل المؤتمر يرجع إلي رغبة القائمين في تنظيمه بأمان على حد تعبيرهم بعيدا عن فيروس كورونا.

يشار إلى أن العام الحالي شهد إلغاء الدورة التي كان من المفترض إقامتها في مدينة برشلونة الإسبانية خلال الفترة من 24 إلى 27 فبراير الماضي مع تسارع وتيرة انتشار وباء كوفيد 19.

وجاء قرار الإلغاء بعد انسحاب العديد من الشركات، من ضمنها إل جي وإريكسون وإنفيديا وإنتل وفيفو وسوني وأمازون وسيسكو وفيسبوك وفودافون ودويتشه تيليكوم و (ZTE) و (NTT Docomo) و (BT) و (HMD) و(Orange) و (Sprint).

وقال ماتس جرانريدالمدير العام لاتحاد رابطة مشغلي الاتصالات السلكية واللاسلكية (GSMA)، المنظمة للمؤتمر أن دورة 2021 ستكون وجهًا لوجه، لكن سيكون له مكون افتراضي أكبر.

وأضاف “إن الأحداث التي يزيد فيها عدد الحضور عن 110000 شخص أقل إثارة للاهتمام، والأكثر إثارة للاهتمام هو الحصول على الأشخاص المناسبين”.

وقال جرانريد: اتخذنا قرارًا دقيقًا بإعادة جدولة (MWC 2021) شنغهاي في شهر فبراير، و (MWC 2021) برشلونة في شهر يونيو بعد التشاور مع مجلس الإدارة وكبار العارضين، وتحتل صحة وسلامة العارضين والحاضرين والموظفين وأهل برشلونة أهمية قصوى.

ويسعى التأخير إلى كسب الوقت لتعزيز احتياطات النظافة، وأعرب جرانريد عن أمله في أنه سيكون من الممكن إجراء اختبارات (COVID-19) سريعة بحلول الصيف المقبل، بينما قد تكون اللقاحات القيد التطوير الآن متاحة أيضًا.

ويعمل اتحاد صناعة الاتصالات (GSMA) أيضًا على تقديم النسخة الصينية من المؤتمر العالمي للجوال، التي تعقد في شنغهاي، خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير 2021، فيما يرقى إلى تبادل التقويم مع حدث برشلونة الرئيسي.

ويستضيف اتحاد صناعة الاتصالات (GSMA)، الذي يمثل 750 مشغلًا و 350 شركة أخرى في صناعة الأجهزة المحمولة في جميع أنحاء العالم، المؤتمر العالمي للجوال (MWC) منذ أول مرة في عام 200