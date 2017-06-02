قرر يحيى راشد، وزير السياحة، تأجيل انتخابات الغرف السياحية، إلى بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، علمًا بأنه كان من المقرر عقدها يوم 20 يونيو الجارى -الموافق 25 من شهر رمضان-.

وصرح أحمد المهدي، المستشار القانوني لوزارة السياحة، أن ذلك جاء بعد المذكرة التي تقدم بها رئيس اتحاد الغرف السياحية، مطالبًا بتأجيل الانتخابات بسبب صعوبة انتقال وإقامة أعضاء الجمعية العمومية والمرشحين القادمين من المحافظات المختلفة بالقاهرة في هذا التوقيت.

وفي سياق متصل، أكد أن وزارة السياحة تخاطب حاليًا مجلس الدولة لاستطلاع الرأي القانوني فى كيفية استكمال أعضاء مجلس إدارة الغرف، التى لم يتقدم إليها العدد المطلوب من المرشحين حتى إغلاق باب الترشح، أمس.