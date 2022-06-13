تأجيل النطق بالحكم في استئناف حسن مالك على حبسه

قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية مد أجل النطق بالحكم في الاستئناف المقدَّم من الإخواني حسن مالك على حكم حبسه سنتين في تهمة مباشرة أعمال البنوك وذلك إلى جلسة ١٤ أغسطس القادم.

وكانت أوراق القضية قد كشفت عن صدور حكم من المحكمة الاقتصادية سابق في ٢٤ أبريل ٢٠٢١، يقضي بحبس كل من: رجل الأعمال الإخواني حسن عز الدين يوسف مالك، و3 آخرين معه لمدة سنتين مع الشغل وكفالة ٥ آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا، وإلزامه بنشر الحكم على نفقته الخاصة في جريدتين رسميتين، وهما الأخبار والجمهورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة، لاتهامهم بمباشرة أعمال البنوك كما تضمن الحكم:السابق أيضا معاقبة متهمين آخرين وعددهم 8 متهم، بالحبس لمدة ٣ أشهر وكفالة ٥ آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا.

كتبت نجوى عبد العزيز