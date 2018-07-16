تأجيل النطق بالحكم فى قضية احتكار الادوية إلى 18 سبتمبر

جهاد سالمحجزت محكمة الاستئناف الدعوى الخاصة بقضية احتكار الادوية، للنطق بالحكم لجلسة 18 سبتمبر المقبل، والتى تضم 4 شركات توزيع أدوية هي رامكو فارم لتجارة وتوزيع الأدوية - ابن سينا فارما - مالتي فارما - شركة المتحدة للصيادلة.وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية ، قضت نهاية فبراير الماضي بتغريم&nb

جهاد سالم

حجزت محكمة الاستئناف الدعوى الخاصة بقضية احتكار الادوية، للنطق بالحكم لجلسة 18 سبتمبر المقبل، والتى تضم 4 شركات توزيع أدوية هي رامكو فارم لتجارة وتوزيع الأدوية – ابن سينا فارما – مالتي فارما – شركة المتحدة للصيادلة.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية ، قضت نهاية فبراير الماضي بتغريم 4 شركات توزيع أدوية 5.58 مليار جنيه لاتفاقها على توحيد السياسة البيعية والتسويقية و تقليص فترات الائتمان والخصم النقدي للصيدليات، ما أضر بالصيدليات الصغيرة والمتوسطة وتسبب في تقليص هامش ربحها، وتقييد قدرتها على توفير الأدوية بالكميات والأصناف التي تحتاجها، وفقدانها لبعض من عملائها، وأدت إلى خروج بعضها من السوق، ومن ثم امتد أثر هذا الضرر ليطيل المواطن الذي فقد قدرته في الحصول على الدواء المناسب لعدم توافرها وخاصة في المناطق النائية.

