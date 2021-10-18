سيـــاســة

تأجيل الطعن على حكم وقف القنوات الشيعية إلى 10 نوفمبر

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، سبق وقضت المحكمة بوقف قرار جهة الإدارة بالامتناع عن إصدار قرارها بإلزام الشركات المرخص لها بخدمة الإنترنت في مصر
المال - خاص 5:15 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21 5:15 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21

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قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من الجهاز القومي للاتصالات،والتى يطالب فيها بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف القنوات الشيعية لجلسة 10 نوفمبر القادم.


اختصمت الدعوى التي حملت رقم 1965 لسنة 71 ق، رئيس الوزراء وآخرين، وطالبت الدعوى بإصدار حكم قضائي بإغلاق ووقف بث جميع المواقع الشيعية بصفة عامة، ومن ضمنها موقع النفيس.

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يذكر ان  محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، سبق و قضت المحكمة بوقف قرار جهة الإدارة بالامتناع عن إصدار قرارها بإلزام الشركات المرخص لها بخدمة الإنترنت في مصر، بحجب المواقع الشيعية بصفة عامة، وموقع ابن النفيس الإخباري بصفة خاصة، من على شبكة الإنترنت، وإلزام صاحب الموقع المصاريف.اليوم  بقبول الدعوى المقامة من احد المحامين، والتي طالب فيها بإغلاق ووقف بث المواقع والقنوات الشيعية بصفة عامة، وموقع النفيس بصفة خاصة.

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كتبت- نجوى عبد العزيز

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