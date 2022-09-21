تأجيل الدراسة 2023.. حقيقة الشائعات في عودة المدارس والجامعات

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالي، حول ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعى على شبكة الانترنت عن شائعات تأجيل موعد دخول المدارس والجامعات، وحددت الوزارتان أن موعد بدء الدراسة 2022\2023 يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل للمدارس الحكومية والخاصة والرسمية لغات والخاصة لغات والأزهر، وقرر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن موعد بدء الدراسة فى المدارس الحكومية هو 1 أكتوبر 2022.

بوابة «المال نيوز» تستعرض التفاصيل الكاملة حول حقيقة تأجيل الدراسة للعام 2022_2023.

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وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الحضور فى المدارس هذا العام ضرورياً، وذلك وسط الاجراءات الاحترازية للحد من تفشى فيروس كرورنا، حيث قامت الوزارة بجميع الاجراءات الاحترازية من تعقيم فصول وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية داخل المدارس، لذلك أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا يوجد نية لتأجيل الدراسة فى مصر.

حقيقة تأجيل الدراسة في مصر

تبدأ الدراسة فى المدارس الحكومية يوم 1 أكتوبر المقبل وتستمر حتى 14 يناير 2023 وبعد ذلك تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتكون مدة الفصل الدراسى الأول 98 يوم بعد حذف يوم الجمعة والأجازات الرسمية، والفصل الدراسى الثانى يبدأ يوم 11 فبراير 2023 حتى 18 يونيو 2023 على أن تكون مدة الفصل الدراسى الثانى 96 يوم بعد حذف يوم الجمعة والأجازات الرسمية، وتقدر عدد أسابيع الدراسة للعام الدراسى الجديد 35 اسبوع، وبعد ذلك تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى، وتنتهى امتحانات صفوف النقل والشهادة الاعدادية يوم 3 يوليو ثم تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية بمختلف التخصصات والثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية.

وكان وزير التربية والتعليم قد أصدر قراراً نشرته الوزارة عبر الصفحات الرسمية، أن بدء العام الدراسي الجديد سيكون يوم 1 أكتوبر 2022، ويوم 18 سبتمبر للمدارس الدولية، ولا يوجد أي نيلة إطلاقاً للتأجيل، وفي إطار حرص الوزارة على توحيد مواعيد بدء العام الدراسي الجديد في مختلف المؤسسات التعليمية، قرر دكتور رضا حجازي، أن يكون موعد بدء العام الدراسي الجديد للمدارس الحكومية والخاصة يوم السبت 1 أكتوبر 2022.

موعد بدء العام الدراسي 2022-2023 بالمدارس الحكومية

وجاء وفقاً لما أعلنه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبخصوص نفي اشاعات حقيقة تأجيل الدراسة في مصر، أنه من المقرر بدء العام الدراسي الجديد 2022-2023 للمدارس الحكومية يوم السبت القادم 1 أكتوبر 2022، والذي تستعد له جميع المديريات التعليمية والهيئات التابعة للوزارة، وفي نفس السياق أطلقت وزارة التموين معرض “أهلاً مدارس” بأرض معارض مدينة نصر، ليتاح للمواطنين شراء الادوات المدرسية ومستلزمات المدارس بأسعار مخنفضة، وتخفيضات تتراوح من 20 إلى 30%.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان لها، إن العملية الدراسية منتظمة وحضورية في المدارس، ولا يوجد أي قرار أو نيلة لتأجيلها، وأن القرار يعود فقط للجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وذكرت أن الوزارة قد وفرت العديد من المنصات التعليمية الإلكترونية والتي تتيح للطلاب إمكانية التعرف على فهم مخرجات التعلم في المقرر الدراسي والتدريب على النمط الجديد من الاسئلة.