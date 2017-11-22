تأجيل الحكومة لمديونيات السياحة ينقذ الفنادق من البيع

مستثمري نويبع طابا يطالبون بسداد مديونيات التنمية السياحية بسعر الدولار القديم دعاء محمود قال محمد عثمان، عضو لجنة التسويق السياحي بجنوب الصعيد، إن قرار الحكومة بالموافقة على تأجيل مديونيات قطاع السياحة بجنوب سيناء والأقصر وأسوان سديد، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي مر بها أصحاب الفنادق وشركات الس

مستثمري نويبع طابا يطالبون بسداد مديونيات التنمية السياحية بسعر الدولار القديم





دعاء محمود

قال محمد عثمان، عضو لجنة التسويق السياحي بجنوب الصعيد، إن قرار الحكومة بالموافقة على تأجيل مديونيات قطاع السياحة بجنوب سيناء والأقصر وأسوان سديد، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي مر بها أصحاب الفنادق وشركات السياحة.

وأضاف عثمان لـ”المال”، أن القرار سينقذ الفنادق والمراكب السياحية وشركات النقل السياحي من البيع بأسعار رخيصة.

يذكر أن وزير السياحة يحيي راشد قال في مؤتمر صحفي منذ قليل بمقر مجلس الوزراء، إن الحكومة وافقت علي تأجيل مديونية قطاع السياحة بجنوب سيناء والأقصر وأسوان فيما عدا التأمينات الاجتماعية على أن تتم مراجعتها في ديسمبر 2017 ويونيو 2018.

ولفت عثمان إلي أن تأجيل المديونيات من 6 إلي 7 أشهر مع التحسن الذي تشهده حركة السياحة الوافدة لمصر حالياً سيساعد علي استعادة التوازن لأصحاب الفنادق وبالتالي الالتزام فيما بعد بسداد المديونيات.

من جانبه، طالب سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري نويبع طابا، من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتوضيح القرار هل يشمل مديونيات البنوك والدفاع المدني وهيئة التنمية السياحية.

وأكد سليمان أن مستثمري نويبع طابا يطالبون الحكومة بمنحهم إعفاءات علي الديون التراكمية لهيئة التنمية السياحية، متابعاً أن الهيئة تطالب بسداد مستحقاتها بسعر الدولار الحالي والبالغ 18 جنيها في حين أنه عند شراء الأرض كان سعر الدولار بـ3.5 جنيه، مطالباً المحاسبة بنفس سعر شراء الأرض قائلاً” احنا مستثمرين سياحيين وليس عقار”.