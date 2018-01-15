تأجيل الحكم على قاتل كاهن المرج إلى 12 فبراير

نجوى عبد العزيز قررت محكمة الجنايات، مد أجل الحكم على المتهم أحمد سعيد السنباطي لاتهامه بقتل القس سمعان شحاتة بالمرج في أكتوبر الماضي لجلسة 12 فبراير المقبل.واتهمت النيابة في أمر الإحالة أحمد سعيد إبراهيم السنباطي، بأنه في 12 أكتوبر الماضي، قتل القس سمعان شحاتة عمدا مع سبق الإصرار والترصد ب

نجوى عبد العزيز



قررت محكمة الجنايات، مد أجل الحكم على المتهم أحمد سعيد السنباطي لاتهامه بقتل القس سمعان شحاتة بالمرج في أكتوبر الماضي لجلسة 12 فبراير المقبل.

واتهمت النيابة في أمر الإحالة أحمد سعيد إبراهيم السنباطي، بأنه في 12 أكتوبر الماضي، قتل القس سمعان شحاتة عمدا مع سبق الإصرار والترصد بمنطقة المرج، بأن بيَّت النية وعقد العزم على قتل أي من رجال الدين المسيحي، وأعد لذلك سلاحا أبيض (سكين) وتربص له بمكان أيقن مروره به، وعندما شاهده باغته بعدة طعنات وضربات بأنحاء متفرقة من جسده، فلفظ أنفاسه الأخيرة جراء إصاباته.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أمر بإحالة المتهم بقتل القمص سمعان شحاتة كاهن المرج إلى محكمة الجنايات؛ لمحاكمته فى الاتهامات المسندة إليه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.