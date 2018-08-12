تأجيل الحكم على صفوت الشريف في الكسب غير المشروع للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، مد أجل النطق بالحكم على صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، ونجليه إيهاب وأشرف، في إعادة محاكمتهم في قضية الكسب غير المشروع لجلسة الغد.

وأكدت النيابة، أنه استغل وظيفته للحصول على عدد من العقارات والشقق السكنية والفيلات وتملكها بأثمانٍ لا تتناسب مع قيمتها، والحصول على عدد من الشقق السكنية، مما صدر قرار بإزالتها بالتدخل لدى المختصين آنذاك، وتلقي هدايا من المؤسسات الصحفية، ومساعدته لنجليه، بتسهيل لهم تقاعدات لشركات الدعاية والإعلان التي يعملون بها مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وذكرت النيابة العامة أن صفوت الشريف، وبصفته الوظيفية، في غضون عام 1975 حتى 11 فبراير 2011، بدائرة قسم القاهرة الجديدة، حصل على كسب غير مشروع مقدر بـ304 ملايين و674 ألفا و552 جنيها، استغلالًا لوظيفته.