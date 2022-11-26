تأجيل الجمعية العمومية العامة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

قرر مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للشركة ليتم إجرائها خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك بعد أن كان مقررا عقدها اليوم بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري بالاسكندرية.

وأكدت مصادر مطلعة لـ” المال ” أنه من المقرر تعديل عدد من بنود إجتماع الجمعية العمومية، فضلا عن بعض التعديلات على توزيع الارباح عن العام المالي الماضي.

ولم تحدد الشركة موعد محدد لانعقاد الجمعية العمومية، والمتوقع أن يكون بعد اجراء انعقاد لمجلس إدارة الشركة .

وكان من المقرر إجراء توزيعات نقدية على المساهمين عن أرباح العام المالي الماضي، حيث اقترحت الشركة حسب أخر مجلس ادارة لها أن يكون توزيع كوبون نقدي بواقع 1.36 جنيه للسهم.

وأضافت الشركة في بيان لها للبورصة مؤخرا، أن مقترح توزيع الأرباح تضمن كذلك تحويل الأرباح الرأسمالية إلى الاحتياطي الرأسمالي بمبلغ 11.4 مليون جنيه.

يذكر أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، سجلت صافي ربح بلغ 2.02 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2021 حتى نهاية يونيو 2022، مقابل 1.41 مليار جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 2.84 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 2.39 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.

انخفضت حصة القطاع العام في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة ” التابعة للقابضة للنقل البحري والبري”، وذلك بعد استحواذ صناديق خليجية مؤخرا على نسب محددة من أسهم الشركة، وصلت الى قرابة 52%.

وقبل عملية تلك الاستحواذات كانت تتوزع نسب ملكية الشركة بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري بنسبة 55.36%، وهيئة ميناء الإسكندرية الى 39.64%، بالاضافة الى 5% نسبة التداول الحر بالبورصة المصرية.

وخلال أبريل الماضي أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، بيع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 32% من حصتها إلى شركة الفا اوركس ليمتد (أبوظبى – الامارات) وذلك مقابل 186 مليون دولار.

وخلال أغسطس الجاري أفصحت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، قامت الشركة القابضة للنقل البحري والبري (المساهم الأكبر) ببيع 20% من حصتها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وذلك الى صندوق الاستثمارات العامة السعودى.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 8.11 جنيه بقيمة إجمالية بلغت 3 مليار جنيه تقريبا، وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية.

ويبلغ رأسمال الإسكندرية لتداول الحاويات فى الوقت الحالى 744.8 مليون جنيه موزعا على 1.4 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم.

وتقوم الشركة بتداول قرابة 52% من حجم المتداول من الحاويات بمينائي الإسكندرية والدخيلة، حيث معدلات تداول وصلت إلى 839.5 ألف حاوية خلال العام المالي الماضي، وذلك مقابل المعدلات نفسها التي تم تحقيقها خلال العام المالي قبل الماضي.