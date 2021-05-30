سيـــاســة

تأجيل الاستئناف على حكم براءة سما المصرى من تهمة سب ريهام سعيد إلى 20 يونيو

بسبها وقذفها وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي
المال - خاص 4:59 م, الأحد, 30 مايو 21 4:59 م, الأحد, 30 مايو 21

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قررت محكمة جنح المستأنف الاقتصادية القاهرة ، تأجيل استئناف النيابة على براءة سما المصري، من اتهامها في القضية الجديدة المقامة ضدها من الإعلامية ريهام سعيد، بسبها وقذفها وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 20 يونيو القادم.

كشفت التحقيقات  أن سما المصري تعمدت إزعاج ريهام سعيد ومضايقتها، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأنها قذفتها، عن طريق الهاتف، ووجهت لها أمورا، لو صحّت، لأوجبت احتقارها لدى بني وطنها، حيث أرسلت لها رسائل مسيئة عبر تطبيق واتساب، وأرسلت للمجني عليها رسائل، تحوي عبارات وألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، عبر تطبيق واتساب، كما استخدمت التطبيق الأخير على شبكة معلوماتية، لارتكاب جرائم السب والقذف.

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كتبت – نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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