تأجيل الاستئناف على براءة المتهمين بأولتراس أهلاوي

كتبت نجوى عبدالعزيزقررت محكمة جنح المستأنف تأجيل نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة على براءة 4 متهمين من المنتمين لرابطة "أولتراس أهلاوي"، لجلسة 9 سبتمبر المقبل، للإعلان.وجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون "أولتراس أهلاوي"، والترويج بالقول والعلانية لهذه الج

كتبت نجوى عبدالعزيز

قررت محكمة جنح المستأنف تأجيل نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة على براءة 4 متهمين من المنتمين لرابطة “أولتراس أهلاوي”، لجلسة 9 سبتمبر المقبل، للإعلان.

وجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون “أولتراس أهلاوي”، والترويج بالقول والعلانية لهذه الجماعة وحيازة مفرقعات دون الحصول على ترخيص بذلك، والتحريض على التظاهر يوم ذكرى مذبحة بورسعيد.

كانت محكمة جنح قصر النيل قضت في وقت سابق، ببراءة 4 متهمين، مما نسب إليهم من اتهامات، وقدمت النيابة العامة استئنافًا على حكم المحكمة.