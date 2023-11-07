تأجيل استئناف نبوية أنوش على حكم حبسها 3 سنوات إلى 6 ديسمبر

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل الاستئناف المقدم من نبوية جمعة وشهرتها أنوش، على حكم حبسها 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه لجلسة 6 ديسمبر لحضورها بشخصها.

وجاء في أمر إحالة كل من “ن. ج” محبوسة، و”ع. م” و”أ. م” لأنهم من بداية عام 2021 حتى عام 2023 بدائرة قسم شرطة المعصرة، نشرت المتهمة الأولى بقصد العرض صور خادشة للحياء بأن بثت عبر قناتيها على موقع يوتيوب “يوميات أنوش” و”أنوش 2″ وبحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستجرام، يوميات أنوش أبسط خلق الله صور ومقاطع فيديو لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام، ونسبت لها أنها فعلت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا للحياء العام، بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية في صور ومقاطع مصورة لها بثتها من خلال قناتيها وحساباتها الشخصية.

كتبت نجوى عبدالعزيز