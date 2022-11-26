تأجيل استئناف حسن شاكوش على حكم حبسه

قررت محكمة الاستئناف تاجيل استئناف المطرب الشعبي حسن شاكوش،والمقدم منه على حكم حبسه 3 سنوات بتهمة إدارة كافيه دون ترخيص بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة لجلسة 24 ديسمبر المقبل.

بداية الواقعة عندما افتتح حسن شاكوش إحدى الكافيهات بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، في أبريل من عام 2021، وأقام حفلًا كبيرًا في ظل انتشار فيروس كورونا آنذاك، لتغلق الأجهزة الأمنية الكافيه وتشمعه، بسبب رصد عدة مخالفات، والعثور على عدد كبير من الشيشة، وتم ضبطها، ووجود تجمعات كبيرة بين الشباب والفتيات الذين حضروا حفل الافتتاح، بالمخالفة للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، في ذلك الوقت، وتواجد أيضا العديد من الجاردات، وعدم الحصول على التراخيص اللازمة لافتتاح الكافية أو إقامة الحفل.

كما ألقت الأجهزة الأمنية حينها القبض على المطرب الشعبي حسن شاكوش، بعد غلق الكافيه وتشميعه، وتم حجزه داخل قسم أول مدينة نصر، وتمت إحالة القضية إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكم حبسه 3 سنوات.

كتبت نجوى عبد العزيز