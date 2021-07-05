تأجيل استئناف النيابة على براءة سيدة المحكمة إلى 26 يوليو

قررت محكمة جنح المستأنف، المنعقدة، تأجيل استئناف النيابة على براءة المستشارة نهى الإمام، المعروفة بسيدة المحكمة من اتهامها بالتعدي على قائد حرس محكمة مصر الجديدة، وذلك إلى جلسة 26 يوليو الجاري لإعلام المستشارة.

كانت تحقيقات النيابة العامة أكدت أن تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حال تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلا يعاقب عليه قانونا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به،

وتم إحالتها للمحاكمة الجنائية، لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك.

يذكر أن المحكمة سبق وأن قضت حضوريا ببراءة المتهمة من الاتهام الأول، وهو إهانة الضابط ومن التهمة الثانية تعديها عليه بالقوة والعنف، وحبسها شهرًا عن تهمة الـ 3 وهي التصوير بدون تصريح مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من حين يكون الحُكم نهائيا.

كتبت – نجوى عبد العزيز