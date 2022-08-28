تأجيل استئناف ابنة رشوان توفيق على حكم رفض بطلان بيع فيلا أكتوبر إلى 26 سبتمبر

قررت محكمة استئناف عالى جنوب القاهرة، اليوم ، تأجيل استئناف آية رشوان توفيق، على الحكم الصادر برفض الدعوى التى طالبت فيها بإلغاء عقد بيع فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة وحفيدته، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها لجلسة 26 سبتمبر للاطلاع.

وكانت الدائرة 5 مدني بمحكمة جنوب القاهرة قد رفضت الدعوى المقامة من آية رشوان توفيق، والتي تطالب فيها ببطلان عقد بيع فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها، وإلزامها بالمصاريف.

وكانت آية رشوان توفيق قد اقامت دعوى ثالثة ضد والدها الفنان رشوان توفيق، تطالب فيها ببطلان عقد بيع فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لشقيقتها الإعلامية هبة.

وكانت آية رشوان توفيق أقامت دعويين أخريين ضد والدها؛ الأولى تطالب بإلغاء توكيلين صادرين منها له، وقضت المحكمة برفضها وإلزامهابدفع مبلغ 893 ألف جنيه، أما الثانية حيث تطالب ببطلان عقد قسمة «شاليهات» مورثة عن والدتها في مدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء.