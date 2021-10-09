سيـــاســة

تأجيل استئناف أحمد بسام زكى على حكم حبسه 3 سنوات إلى 11 ديسمبر

بتهمة سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، وتهديد وابتزاز الفتيات
المال - خاص 2:09 م, السبت, 9 أكتوبر 21 2:09 م, السبت, 9 أكتوبر 21

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قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تأجيل استئناف أحمد بسام زكى على حكم حبسه 3 سنوات، بتهمة سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، و تهديد وابتزاز الفتيات لـ11ديسمبر القادم.


وكانتمحكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت بمعاقبة أحمد بسام زكى، المتهم بهتك عرض 3 فتيات وتهديدهن وإساءة استخدام أدوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعى، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وكشف أمر الاحالة فى القضية ر، أن المتهم في غضون الفترة ما بين عامي 2016 وحتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، تحرش جنسيًا بالمجني عليها الأولى، «س. ف» بأن تعرض لها بإتيان أمور وإيحاءات وتلمیحات جنسية وإباحية، وأرسل إليها عبر إحدى وسائل الاتصالات اللاسلكية مستخدمًا تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس آب»، عبارات وصورًا ذات طبيعة جنسية، تضمنت تصريحًا وتلميحًا بالأمور المشار إليها، وقد أتى تلك الأفعال بقصد الحصول على منفعة جنسية، وتعمد مضايقة المجنى عليها بل أساء استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة سلفا.

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كتبت- نجوى عبد العزيز

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