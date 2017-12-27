تأجيل احتفالية التفوق الصحفي تثير موجة من الغضب بين النقابيين

رحاب صبحى:جاء إعلان هيئة مكتب نقابة الصحفيين، أمس الثلاثاء، عن تأجيل احتفالية التفوق الصحفي إلى موعد لاحق ليثير حالة من الجدل في أرجاء نقابة الصحفيين بين أعضاء مجلسها المنقسم على ذاته.برر حاتم زكريا أمين عام مجلس نقابة الصحفيين، إعلان التأجيل الموقع، بأنه جاء احتراما لوفاة الكاتب الصحفي والنقابي

رحاب صبحى:



جاء إعلان هيئة مكتب نقابة الصحفيين، أمس الثلاثاء، عن تأجيل احتفالية التفوق الصحفي إلى موعد لاحق ليثير حالة من الجدل في أرجاء نقابة الصحفيين بين أعضاء مجلسها المنقسم على ذاته.

برر حاتم زكريا أمين عام مجلس نقابة الصحفيين، إعلان التأجيل الموقع، بأنه جاء احتراما لوفاة الكاتب الصحفي والنقابي الراحل صلاح عيسى، والذي سيقام سرادق عزاء تقديرا لمسيرته الصحفية والنقابية يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر عقب صلاة المغرب أمام مبنى النقابة.

وقال محمود كامل، عضو مجلس النقابة ومقرر اللجنة الثقافية المسئولة عن تنظيم مسابقة التفوق الصحفي: “اجتمع نقيب الصحفيين وهيئة المكتب منذ ساعتين في مكتب النقيب بمؤسسة الأهرام- كعادتهم- وبحثوا الرد على المذكرة التي سبق وتقدم بها خمسة أعضاء بمجلس النقابة، ليخرجوا بقرار لا يملكون اتخاذه بحكم القانون ولائحة النقابة بدون الرجوع لي ولباقي أعضاء المجلس، وهو خاص بتأجيل احتفالية تكريم الزملاء الفائزين في مسابقة التفوق الصحفي إلي أجل غير مسمى، علما بأنه كان مقررا لها غدا الأربعاء ٢٧ ديسمبر، وبحكم كوني المشرف على المسابقة فيبدو أنهم يعاقبونني على كشف تقصيرهم النقابي وتعديهم على قانون النقابة وحقوق الزملاء أعضاء الجمعية العمومية ، وهو موقف كاشف لتقصيرهم – بدون أن يدركوا – تسبب في الإضرار بالزملاء الفائزين في المسابقة.

وأضاف أن النقيب وأعضاء هيئة المكتب تحججوا بوفاة الراحل الكبير الأستاذ صلاح عيسى، رغم أن تكريم الزملاء لا يتضمن أية مظاهر احتفالية بل كان فرصة للحديث عن تاريخه وتكريم اسمه.. ولكنهم لا يدركون. وأنا متمسك بحقي القانوني وحق الزملاء أعضاء الجمعية العمومية في عقد الاجتماع الطاريء وفقا للقانون خلال ٤٨ ساعة من تاريخ تقديم الطلب لمواجهة هذه السياسات الخاطئة التي تسببت في الحجز على أموال النقابة ، وأبحث اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل ذلك. “

وهو ما دفع الصحفى خيرى حسن لإطلاق دعوة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيها: “السادة الزملاء الذين حصلوا على جوائز التفوق.. أدعوكم جميعا للتواجد فى النقابة غدا الأربعاء (بكرة) الساعة الخامسة مساء. حتى نعلن جميعا أمام وسائل الإعلام رفضنا الكامل لجوائز هذا المجلس المرتبك والمهتز الذي يفشل حتى فى إقامة حفل لجوائز التفوق، خاصة أن الأساتذة حاتم زكريا وأيمن عبدالمجيد ومن خلفهم- بالصمت العاجز- يقف سيادة النقيب وراء فكرة تدمير تلك الجائزة التى صنعها وآسسسها اساتذة كبار على رأسهم أستاذي الراحل محمود عوض.. لذلك أدعوكم جميعا للانضمام إلى باقي الزملاء لنذهب ونفضح هذا المخطط الخبيث من هذا المجلس المرتبك.. وأن نقف جميعا غدا الخامسة بعد الظهر على سلم النقابة ونعلن للرأي العام أمام وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية أننا نرفض هذه الجائزة.. فى انتظاركم”.

ورد محمود كامل على هذه الدعوة قائلا: “لأنهم يستحقون احتفالا حقيقيا يليق بهم وبمجهودهم وبالتقدير الذى يستحقونه فتواصلت مع عدد من الصحفيين الفائزين فى مسابقة التفوق الصحفى خلال اجتماعهم للتحضير لوقفة عصر اليوم ضد ماحدث من تجاوزات من النقيب وهيئة مكتب النقابة بتأجيل احتفالية التفوق الصحفى واستجاب الصحفيين لطلبى بتأجيل الوقفة بعد ان أكدت لهم أنهم يستحقون أحتفالية تليق بهم وتم الاتفاق على اتخاذ كافة الاجراءات النقابية سواء التى تكفل حقوقهم او وقف انتهاك النقيب وهيئة المكتب لصلاحياتى كرئيس للجنة الثقافية”.

وعلق الصحفى جلال نصار على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا: “إن حفل تسليم جوائز التفوق الصحفى الذى تم تأجيله إلى أجل غير مسمى كان أفضل فرصة وتجمع لتكريم روح واسم الأستاذ الكبير صلاح عيسى، وكانت مناسبة لدعوة تلاميذه وأصدقائه وتأبينه بشكل يليق فى يوم المهنة والمهنيين ومهنيا كان أفضل من سرادق عزاء”.

بينما قال الصحفى علاء البدرى “عطب في نقابة الصحفيين.. تدار الأمور فى نقابة الصحفيين بمنطق تم استنساخه تماما من إدراة عهد مبارك لمصر والوصاية والتجاهل والشللية التى تعرف كل شيء، وسيبهم يتسلوا، وتم الحجز على أموال لنقابة بحكم قضائى لمحافظ الاسكندرية وهي الفعلة التي لم تحدث من قبل بسبب مديونية أرض النادي البحري الذي لن يرى النور”، والغاء الاحتفال بجوائز التفوق الصحفي لأجل مسمى بحجة غير منطقية ، والاجتماعات المهمة للنقابة لا تنعقد في مقر النقابة، هذه الأمور دفعت مجموعة من الزملاء اعضاء النقابة للدعوة لعقد اجتماع طاريء للجمعية العمومية لاعلان التذمر والرفض لسياسات عفى عليها الزمن”.